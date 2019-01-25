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Культура

Аргентинские страсти снова разгораются в Кремле

Фото: concordorchestra.ru
17  февраля 2019 года в Государственном Кремлевском Дворце симфонический оркестр Concord Orchestra  представит уникальное праздничное шоу "Танго Страсти Астора Пьяцоллы". Наш корреспондент взял интервью у художественного руководителя и дирижера  оркестра Фабио Пиролы. 
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Фабио, расскажите, пожалуйста, о концепции и программе шоу.

Мы, создавая новое шоу, посвященное Дню влюбленных, хотели подарить зрителям море положительных эмоций, солнце и страсть Аргентины. Нам удалось создать настоящий хореографический спектакль, который виртуозно и чувственно исполняют музыканты оркестра и мировые звезды аргентинского танго. В этом музыкально-танцевальном проекте соединяются красота, изящество, элегантность танго и темперамент музыки Астора Пьяцоллы. В праздничной программе прозвучат самые популярные танцевальные номера: Oblivion, Adios Nonino, Libertango и музыкальные композиции из цикла "Времена года в Буэнос-Айресе". Более 20 мелодий прекрасно звучат в симфонической обработке и перекладываются на язык танца.

Вы любите танго? Вам близки мелодии Пьяцоллы?

Я просто влюблен в музыку Великого Астора. Мне близка его идея постоянного творческого эксперимента, новаторских подходов к искусству. Мне особо импонирует стиль танго нуэво, родоначальником которого является Пьяцолла. Этот стиль соединяет в себе несколько музыкальных направлений. Вы, наверное, знаете, что у Пьяцоллы итальянские корни. Великий маэстро очень близок мне по темпераменту. И танец танго для меня значит гораздо больше, чем просто танец. Танго – это любовь без слов. Надеюсь, что вскоре я смогу удивить своих поклонников не только как дирижер, но и как танцор (смеется).

Фото: concordorchestra.ru

Шоу "Танго страсти Астора Пьяцоллы" уже четыре года подряд с аншлагом проходит на самых известных концертных площадках России. В чем секрет такой популярности?

Основной секрет состоит в том,  что мы делаем шоу с огромной любовью к нашим зрителям. Режиссером-постановщиком шоу является маэстро аргентинского танго, хореограф, танцор Сильвио Гранд. Сильвио - истинный аргентинец, для него танго смысл всей жизни. Благодаря творческому союзу симфонического оркестра Concord Orchestra  и  всемирно известных певцов и танцоров - исполнителей танго, удалось создать грандиозный проект.  Даже самых искушенных и взыскательных зрителей приятно удивит звездный состав шоу. В нем принимают участие победители и призеры самых авторитетных международных чемпионатов по аргентинскому танго: Campeonato Mundial de Baile de Tango и Tango Dance World Championship (Буэнос-Айреc, Аргентина). Вокалисты – призеры итальянского конкурса "Золотой голос танго" Cesar Camargo и Martin Alvarado (Аргентина).

Зрители уже привыкли, что у всех авторских шоу Concord Orchestra есть своя "изюминка". А в шоу "Танго страсти Астора Пьяцоллы" тоже есть что-то оригинальное?

Отличительной "изюминкой" шоу является яркий красный цвет: он присутствует в оформлении зала и сцены, в оригинальных костюмах артистов. Красный – символ огня и страсти. Именно таким, огненным и страстным, мы и создавали наше шоу. Кстати, для всех зрителей в красных нарядах мы приготовили специальные подарки. Приходите на шоу в красном,  и танго будет еще ближе к вам. Остальное пусть останется сюрпризом.

Фото: concordorchestra.ru

А почему Вы рекомендуете москвичам посетить шоу?

Темпераментное танго вдохновляет на творчество и любовь. Я уверен, что если влюбленные придут наше шоу, то их чувства разгорятся с новой силой.

Расскажите о своем творческом пути, о планах на будущее.

Самый продуктивный период  в профессиональной карьере начался в 2015 году. В этот год я приехал в Россию, в Санкт-Петербург. Уже через год мне удалось собрать команду одаренных, креативных, открытых для экспериментов, ищущих новые творческие формы,  профессиональных российских и европейских музыкантов. Я стал художественным руководителем и дирижером оркестра первого в мире танцующего симфонического оркестра Concord Orchestra. За эти годы наш оркестр выпустил пять уникальных авторских шоу, дал более 300 концертов на культовых музыкальных площадках России. В симфоническом исполнении  теперь звучат рок-хиты, венские вальсы, аргентинское танго. С гастролями мы посетители более ста городов, аудитория наших поклонников исчисляется сотнями тысяч, и она постоянно растет. В планах – совместные концерты с мировыми звездами рока и новый творческий проект, о подробностях которого, я расскажу чуть позже.

Это шоу посвящено самому романтичному празднику года – Дню всех влюбленных. Что бы Вы пожелали москвичам в этот день?

Любите друг друга и берегите свое чувство, музыка любви должна постоянно звучать в ваших сердцах. Пусть каждый день вашей жизни будет Днем влюбленных!

25 января 2019, 16:03

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