В России умер создатель нового вида стихов

В возрасте 46 лет ушел из жизни Владислав Кунгуров, говорится в сообщении сообщества "Пирожки" в "ВКонтакте". О том, что стало причиной смерти, не сообщается. Некоторые подписчики вспомнили, что ранее Владиславу Кунгурову собирали деньги на лечение.

Кунгуров известен тем, что в 2003 году придумал новый вид стихотворений – так называемый стишки-пирожки. Они пишутся четырехстопным ямбом без рифмы, а последняя строчка обычно выпадает из общего ритма и, зачастую, смысла. Такой формат чрезвычайно полюбился пользователям Сети и сохранял свою актуальность уже 15 лет.