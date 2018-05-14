Раскрыты секреты сериала "Девочки не сдаются"

На телеканале СТС стартует долгожданный сериал "Девочки не сдаются", повествующий о взаимоотношениях столкнувшихся с проблемами див. У зрителей есть масса причин посмотреть новый проект, о которых рассказали создатели комедии.

прочитано 837 раз