Топ-4 книг для подростков

Интересные книги для подростков не только увлекают молодое поколение, но и учат подростка чему-то новому, полезному. Dni.ru совместно с издательством "Эксмо" представляют подборку книжных новинок, которые привлекут внимание подрастающего поколения.



Фиона Вуд "Шесть невозможных невозможностей"





У четырнадцатилетнего Сарела все было отлично, пока родители неожиданно не расстались. С этого момента его жизнь пошла кувырком. Новый дом, новая школа, новые испытания. Любой бы был сломлен и попытался бы спрятаться от проблем! Чтобы справиться со стрессом Сарел придумывает особый список из важных дел: поцеловать девушку, найти работу, поднять настроение маме, перестать быть лузером, поговорить с отцом по душам и понять, как стать хорошим. Но главное – ему надо выбраться из кокона, найти людей, которые могут ему помочь, поддержать. Все знают, что это непросто. Но может, Сарелу повезет?

Сара Кроссан "Одно целое"





Типпи и Грейс не нравится, когда на них пялятся, что неудивительно, ведь они сиамские близнецы. Им хочется жить, как обычные подростки, – ходить в кино, влюбляться, находить новых друзей. Но это трудно, когда люди вокруг тыкают в тебя пальцами и обзывают. Девочкам приходится тяжело, однако они храбро сражаются со всеми бедами. И однажды судьба вознаграждает (или наказывает?) их возможностью разделиться, а они ухватываются за этот шанс, ухватываются изо всех сил. Вот только получить желаемое не так просто, и Типпи и Грейс еще придется столкнуться с последствиями своего решения обрести личную свободу.

Нова Рен Сума "Стены вокруг нас"





Тюрьма на севере штата Нью-Йорк – место, оказаться в котором не пожелаешь даже злейшему врагу. Жесткая дисциплина, разлука с близкими, постоянные унижения – лишь малая часть того, с чем приходится сталкиваться юным заключенным. Ори Сперлинг, пятнадцатилетняя балерина, осужденная за преступление, которое не совершала, знает об этом не понаслышке. Но кому есть дело до ее жизни? Судьба обитателей "Авроры-Хиллз" незавидна. Но однажды все меняется: мистическим образом каждый август в тюрьме повторяется одна и та же картина – в камерах открываются замки, девочки получают свободу, а дальше… А дальше случается то, что еще долго будет мучить души тех, кто стал свидетелем тех событий.

Си-Джей Редвайн "Королева тьмы"





У Лорелеи Дидерих, наследной принцессы Рэйвенспира, есть и любовь близких, и уважение подданных. Но все меняется, когда ее отец связывает себя узами брака с Ириной. Могущественная ведьма, жаждущая захватить трон, не просто околдовывает короля, она лишает его жизни, а Лорелею – семьи. Но Лорелея бежит из замка. Впереди ее ждут долгие годы скитаний и тяжелейших тренировок. Но однажды придет день, когда принцесса наконец поймет: ее силы сравнялись с силами мачехи! И час возмездия настанет.