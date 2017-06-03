Путин вручил премию писателю Гранину

Президент России Владимир Путин наградил Государственной премией писателя и общественного деятеля Даниила Гранина. Глава государства подписал соответствующий указ, передает "Интерфакс".

Гранин получил награду за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности, сообщили в пресс-службе Кремля. "Даниил Александрович, вы как-то написали замечательные слова, одна из фраз, ключевых, которая проходит по очень многим вашим произведениям, могу ошибиться, но звучит так: совесть – это как-бы малое представительство Бога. Вот это действительно магистральная мысль, которая всегда напоминает нам о том, что в основе нашей жизни, нашего бытия должны лежать непреходящие ценности добра, нравственности, любви, порядочности и чести", – заявил глава государства во время вручения премии.