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Путин вручил премию писателю Гранину

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Президент России Владимир Путин наградил Государственной премией писателя и общественного деятеля Даниила Гранина. Глава государства подписал соответствующий указ, передает "Интерфакс".

Гранин получил награду за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности, сообщили в пресс-службе Кремля. "Даниил Александрович, вы как-то написали замечательные слова, одна из фраз, ключевых, которая проходит по очень многим вашим произведениям, могу ошибиться, но звучит так: совесть – это как-бы малое представительство Бога. Вот это действительно магистральная мысль, которая всегда напоминает нам о том, что в основе нашей жизни, нашего бытия должны лежать непреходящие ценности добра, нравственности, любви, порядочности и чести", – заявил глава государства во время вручения премии.

Автор: Евгений Мышко3 июня 2017, 15:28

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