Умерла писательница Елена Ржевская

На 98-м году жизни скончалась известная писательница и переводчица Елена Ржевская. О смерти мастера военной прозы сообщила ее дочь Любовь Сумм на своей странице в социальной сети Facebook.

"Моя бабушка, мама моей мамы, твоя прабабушка, Сашенька, умерла спокойно и тихо только что. Друзья – она Вас помнила и любила", – написала она. Ржевская является автором множества книг, посвященных Великой Отечественной войне, среди которых "Берлин, май 1945. Записки военного переводчика", "Особое задание: повесть о разведчиках", "От дома до фронта" и другие.

