Мужу неприятна история о болезни Натальи Селезневой

Муж Натальи Селезневой, актер и режиссер Владимир Андреев прокомментировал болезнь своей возлюбленной. Он отметил, что ему неприятна ситуация, когда здоровье человека становится достоянием общественности.

"Прежде всего, я вообще не хотел бы, чтобы состояние человека становилось предметов новостных сообщений", – подчеркнул Владимир Андреев. Он развеял распространенные в СМИ слухи о госпитализации Натальи Селезневой. По его словам, актриса находится дома и чувствует себя хорошо, передает РИА Новости.

О своем самочувствии рассказала и сама Наталья Селезнева. Она пояснила, что в последнее время периодически испытывает сильные головные боли, поэтому она обратилась к медикам для проведения планового обследования сосудов головы, на котором настоял ее сын.

"У всех наступает такой возраст, когда нужно следить за здоровьем", – цитирует актрису "Московский комсомолец". "Из-за плотного графика об этом не задумываешься, поэтому мой сын и заставил меня пройти диспансеризацию. Но со мной все хорошо", – отметила она.

Ранее в СМИ появилась информация о госпитализации Натальи Селезневой. Сама артистка расстроилась, что журналисты самовольно отправили ее на больничную койку.

Напомним, Наталья Селезнева дебютировала в кино в 1953 году в возрасте восьми лет, сыграв роль Сашеньки в фильме Анатолия Граника "Алеша Птицын вырабатывает характер". Также актриса запомнилась зрителям по таким картинам, как "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", "Иван Васильевич меняет профессию" и "Не может быть!".