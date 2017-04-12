10 лучших фильмов о космических подвигах

Ко Дню космонавтики Dni.Ru решили вспомнить лучшие фильмы на эту тему – от признанных шедевров вроде "Космической одиссеи" Кубрика и "Интерстеллара" до малоизвестной научной фантастики, которая определенно заслуживает просмотра.

Скрытые фигуры / Hidden Figures (2016)

Мы многое знаем о первой высадке американцев на Луну, однако в этой истории есть забытые страницы. За сюжетную основу "Скрытых фигур" взята как раз одна из этих страниц – о трех афроамериканках, которые были вычислительным мозгом операции NASA. И о расовом конфликте в этой организации, который определенно мешал прогрессу.

Интерстеллар / Interstellar (2014)

Все начинается с кукурузных полей и засухи, которая приводит в итоге к продовольственному кризису. Экспериментальный коллектив ученых-исследователей видит спасение лишь в переселении на другую планету. Но для того, чтобы открыть этот путь, придется рискнуть собственными жизнями и отправиться в путешествие через кротовую нору, из которой есть большой шанс никогда уже не вернуться назад.

Марсианин / The Martian (2015)

Фильм Ридли Скотта, который в очередной раз обыгрывает сюжет "одиночества в космосе", но при этом обладает юмором и иронией, которых так не хватало в дико серьезных "Гравитации" и "Интерстелларе". Герой Мэтта Дэймона – участник марсианской экспедиции, который из-за определенных обстоятельств оказывается на красной планете совершенно один. Его заберут домой, вероятнее всего, только через несколько лет, и за это время ему нужно придумать, каким же образом не только выжить, но еще и не сойти с ума.

Аполлон-18 / Apollo 18 (2011)

Псевдодокументальная лента Гонсало Лопес-Гальего, спродюсированная Тимуром Бекмамбетовым. Согласно официальной версии, "Аполлон-17" была последней экспедицией на Луну, в которой участвовали люди. Но почему вдруг NASA свернула программу полетов на спутник? С чем это связано? А что, если была еще одна миссия – "Аполлон-18" в 1974 году, которая закончилась не совсем так, как планировалось? Фильм развивает эту теорию о космическом корабле, который был отправлен на Луну, достиг этой планеты, но затем исчез при загадочных обстоятельствах.

2001 год: Космическая одиссея / 2001: A Space Odyssey (1968)

В этом культовом фильме Стэнли Кубрик ретроспективно показывает альтернативную историю эволюции жизни на нашей планете. Красной нитью через всю историю человечества проходит существование некоего черного монолита, который якобы поможет нам перебраться на новую ступень эволюции. В 2001-м году признаки монолита обнаруживаются на Юпитере, куда отправляется космическая экспедиция. Но бортовой компьютер в какой-то момент отказывается выполнять команды – и пытается уничтожить экипаж.

Когда сталкиваются миры / When Worlds Collide (1951)

Астрономы предсказывают конец света: одна из звезд во время прохождения через нашу солнечную систему спровоцирует непоправимую катастрофу. Ученые и миллиардеры объединяются, чтобы построить Ковчег, с помощью которого можно спасти землян и транспортировать их куда-нибудь на новую планету. На постройку Ковчега у человечества остается всего ничего: восемь месяцев времени и героизм отдельных личностей, которые еще не потеряли веру в спасение.

Пекло / Sunshine (2007)

В 2057-м году Солнце затухает и перед человечеством возникает прямая угроза исчезновения. Корабль "Икар 2" отправляется в космическое путешествие, чтобы добыть ядерный заряд, при наличии которого есть маленькая надежда на то, чтобы вновь "воспламенить" Солнце и вернуть все в норму. Недооцененный шедевр Дэнни Бойла, снявшего культовые "На игле" и "28 дней спустя".

Черная дыра / The Black Hole (1979)

Немного трэшовая фантастика, которая, тем не менее, хорошо демонстрирует желание человечества оказаться за пределами вообразимого мира. Группа космических исследователей натыкается на гигантский звездолет под названием "Лебедь", размещенный прямиком у входа в черную дыру. Выясняется, что "Лебедь" 12 лет назад пропал без вести, а на его борту находится гениальный, но явно сумасшедший ученый, который готовится к прыжку в черную дыру, чтобы получить "ультимативное знание".

Любовь / Love (2011)

Потеряв контакт с Землей, астронавт Ли Миллер оказывается в затруднительном положении на борту покинутой Международной космической станции. Запасы системы жизнеобеспечения истощаются, Ли старается не сойти с ума от изоляции в космосе, пытаясь занять себя ремонтом и чтением дневника капитана Бриггса, активного участника Гражданской войны в США, датированного 1864-м годом. Клаустрофобия, перспектива медленной одинокой смерти. Но вдруг Миллер находит возле корабля некий загадочный объект…

Европа / Europa Report (2012)

Ученые находят на спутнике Юпитера под названием "Европа" океан, запрятанный глубоко под ледниками, вследствие чего делают вывод, что на этой планете возможна жизнь. Туда снаряжают экспедицию, перед которой поставлена задача проверить эти научные допущения. Экипаж высаживается чуть дальше предполагаемой цели, но не видит в этом трагедии: принято решение начать изучение местности прямо с точки приземления. Но в какой-то момент в поле зрения членов экипажа оказывается таинственный светящийся объект.

Фильмы доступны для просмотра в онлайн-кинотеатрах Megogo, Ivi.ru, Okko.tv, Tvzavr.ru, в магазинах iTunes и Google Play, а также IPTV Ростелеком.