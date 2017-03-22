Умерла звезда "Мэри Поппинс, до свидания"

На 70-м году жизни в Эстонии умер известный актер Лембит Ульфсак. Артист был звездой таких популярных советских фильмов, как "ТАСС уполномочен заявить…", "Мэри Поппинс, до свидания", "Смерть под парусом" и "В поисках капитана Гранта".
Причина смерти актера остается неизвестной, передает местное издание ERR. Последний фильм с его участием – картина "Фехтовальщик" – увидел свет в 2015 году.
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