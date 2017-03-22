Известный актер Георгий Оболенский умер в Москве

Актер театра и кино Георгий ОБоленский скончался на 79-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Малого театра.

"Малый театр выражает искренние соболезнования родным и близким Георгия Юрьевича Оболенского. Светлая память и вечный покой", – цитирует пресс-службу rosbalt.ru. Оболенский служил в Малом театре более 50 лет. За это время он исполнил ведущие роли в таких культовых постановках, как "Женитьба Бальзаминова", "Ярмарка тщеславия", "Украли консула". Всего на счету Оболенского более 30 ролей.

Помимо театра артист немало времени посвятил и работе в кино. С 1964 по 1985 годы он сыграл в 15 кинолентах, среди которых "Ошибка резидента" Вениамина Дормана, "Деревенский детектив" Ивана Лукинского, "Случай в гостинице" Александра Прошкина.

Прощание с актером состоится 23 марта в церкви Троицы Живоначальной в Серебряниках. Похороны пройдут на Ваганьковском кладбище.