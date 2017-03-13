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Lifestyle

Почему знаменитости влюбились в Дубай

Фото: Julian Finney/gettyimages.ru
В древности территория Дубая была мангровым болотом, но в результате изменения береговой линии покрылась песком. В этой обожженной солнцем пустыне на берегу Персидского залива жили нищие рыбаки, но все изменилось в середине прошлого столетия, когда в регионе нашли нефть. Сложно представить, что всего 50 лет назад на месте современных небоскребов и лучших в мире отелей не было ничего…
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Основой культуры Эмиратов является ислам, но именно Дубай, благодаря свободным торговым связям и стремительному развитию туризма, стал самым либеральным местом среди всех арабских направлений. Его называют Новым Вавилоном, городом золота, уникальных достопримечательностей и потрясающих воображение праздников. Теперь Дубай не только туристический, но и деловой центр, где сделки совершают, стоя прямо на горячем песке, рай для шопоголиков, гурманов, и любимый курорт звезд первой величины. Недаром на пляжах и в ресторанах Дубая легко можно встретить Леонардо Ди Каприо, Наоми Кэмпбелл, Клаудию Шиффер, Дженнифер Лопес, Криштиану Роналду, Пэрис Хилтон, Антонио Бандераса, Тома Круза, Ким Кардашьян, а также российских знаменитей – Викторию Лопыреву, Ольгу Бузову и многих других.

Знаменитый "Парус" – гостиница Burj Al Arab. Фото: Warren Little/gettyimages.ru

Редактор Dni.Ru побывал в Эмиратах и составил список дел и маршрутов, ради которых непременно стоит посетить Дубай, чтобы почувствовать себя звездой.

Итак, чем же заняться в этом городе? 

Позагорать на пляже Джумейры

Джумейра является самым дорогим жилым районом Дубая. И именно здесь расположены самые роскошные отели города, в числе которых Jumeirah Al Qasr, Jumeirah Dar Al Masyaf, Jumeirah Mina A'Salam, Jumeirah Al Naseem и, конечно же, знаменитый "Парус" – Burj Al Arab.

Доступ на пляжи этих отелей открыт только для постояльцев, но тем, кому непременно хочется привезти из отпуска фотографию с "Парусом" на ладошке, стоит отправиться в соседнюю зону городского пляжа, где позагорать и искупаться может любой желающий. Просто так попасть на экскурсию в один из знаменитых отелей тоже вряд ли удастся, но всегда можно забронировать столик в любом из ресторанов внутри гостиницы, чтобы своими глазами увидеть настоящую арабскую роскошь.

Джумейра-бич и гостиница Burj Al Arab. Фото: Julian Finney/gettyimages.ru

И если вечерний поход в ресторан способен значительно опустошить кошелек туриста, то пятничный бранч – отличный вариант. Дело в том, что в Дубае пятница считается выходным, и в этот день многие отели устраивают щедрые бранчи – с шампанским и шведским столом, который ломится от угощений. Стоимость таких мероприятий, которые длятся с 12 до 17 часов, стартует от 100 долларов с человека.

Увидеть рукотворные Пальмовые острова

Дубай – линейный город, протяженность естественной береговой линии которого составляет порядка 70 километров. Во времена строительного бума все самые дорогие объекты недвижимости традиционно возводились именно на побережье. Это привело к тому, что "драгоценные" пляжи быстро закончились, и тогда было принято решение просто создать новые. Так появились Пальмовые острова, благодаря которым арабам удалось отвоевать у моря еще 200 километров береговой линии.

Пальмовые острова. Отель Atlantis The Palm. Фото: David Rogers/gettyimages.ru

Сегодня здесь располагаются лучшие в мире курортные отели и частные виллы, а настоящим украшением "Пальмы" стал гигантский Atlantis The Palm на 1539 номеров. И это не просто отель, а город в городе, который при желании можно даже не покидать в течение каникул. Здесь есть все – огромный чистейший пляж, бассейны, собственный океанариум, аквапарк с дельфинами, бесплатный для посещения гостями отеля, галереи бутиков известных марок, два десятка ресторанов и баров, среди которых знаменитые заведения, принадлежащие Гордону Рамзи и Роберту де Ниро, а также спа с парными и салонами красоты. Одной из главных достопримечательностей отеля является открытая лагуна, в которой обитают несколько сотен видов различных морских обитателей (акул, скатов, мурен, экзотических рыб со всего света). На их содержание, если верить сотрудникам отеля, ежедневно уходит порядка 450 килограммов корма.

Актриса Миша Бартон в аквапарке отеля Atlantis The Palm. Фото: Getty Images/gettyimages.ru

Из номеров Atlantis открывается живописный вид на Персидский залив или на небоскребы делового центра. Но по-настоящему поражают воображение подводные сьюты, где одна из стен спальни и ванной комнаты – стеклянная и выходит прямо на лагуну. Так что вместо овечек перед сном можно посчитать акул или рыбок-клоунов. Недельный тур в Atlantis The Palm стоит порядка 1500 долларов с человека на базе завтраков и ужинов. Но даже те, кто выбирает для своих каникул в Дубае другой отель, могут заказать сюда экскурсию, как на любую другую городскую достопримечательность. Туристов привозят в Atlantis посмотреть аквариум и посетить аквапарк.

По "стволу" "Пальмы" курсирует монорельс, что дает туристам возможность насладиться видами и сделать фотографии.

Подняться на Бурдж-Халифа

"Я сердце города и его жителей, символ блестящей мечты Дубая", написано на входе в башню. Более 4 миллиардов долларов, 6 лет строительства, 12 тысяч рабочих и 22 миллиона человеко-часов – именно столько потребовалось, чтобы возвести самое высокое здание в мире – Бурдж-Халифа.

Вид на ночной Дубай. Фото: Tom Dulat/gettyimages.ru

Его высота вместе со шпилем составляет 828 метров. Бурдж-Халифа видна в радиусе ста километров: башня настолько высокая, что, находясь на смотровой площадке, можно ощутить как она раскачивается ветром (по некоторым данным, амплитуда составляет порядка 1,5 метра). Интересно, что в Дубае, при желании, есть шанс увидеть закат дважды – проводив солнце за горизонт, стоя у подножия Бурдж-Халифа, а потом еще раз, поднявшись меньше чем за минуту на лифте на смотровую площадку.

Том Круз на смотровой площадке Бурдж-Халифа. Фото: Gareth Cattermole/gettyimages.ru

Билеты на башню имеет смысл покупать заранее. Цена зависит от времени посещения и этажа, на который вы планируете подняться.  Стоимость – от 125 AED (порядка 35 долларов) до 500 AED (135 долларов). Самое дорогое время – на закате, когда у подножия башни начинаются шоу фонтанов. Желающим увидеть панорамный вид на город стоит приготовиться отстоять внушительную очередь на вход.

Обновить гардероб в Дубай-Молле

Это не просто молл, а отдельное государство для шопоголиков, площадь которого более одного миллиона квадратных метров! Чтобы обойти все бутики, рестораны и споты развлечений (среди которых ледовый каток олимпийского уровня и экспозиция скелета динозавра – взрослой самки диплодока, жившей 155 миллионов лет назад), понадобится несколько дней.

Виктория Боня на шопинге в Дубай-молле. Фото: Francois Nel/gettyimages.ru

Здесь можно купить все что угодно – от автомобилей до бриллиантов по цене Луны. Свои филиалы в Дубай-молле открыли знаменитые универмаги, такие как Bloomingdale’s и Galeries Lafayette. Целые этажи тут занимают магазины самых известных модных домов и бюджетных марок. Отдельное крыло отведено под фуд-корты и рестораны.

Океанариум в Дубай-молле. Фото: Scott Olsonl/gettyimages.ru

Здесь же находится один из самых больших океанариумов мира, куда не нужно покупать входной билет – понаблюдать за морскими обитателями может любой посетитель шопинг-центра совершенно бесплатно. А тем, кто имеет международный сертификат дайвера, за отдельную плату предоставляется возможность совершить погружение с инструктором и даже принять участие в кормлении рыб.

Прямо из Дубай-молла можно выйти сразу к двум другим городским достопримечательностям – Поющим фонтанам и входу в Бурж-Халифа. Поющие фонтаны начинают свою работу на закате: начиная с 18 часов вечера они включаются каждые 30 минут. 

Прогуляться по Дубай-марине

Этот искусственно созданный залив находится в самом центре современного Дубая, в окружении стройных сверкающих на солнце небоскребов, в которых расположены элитные жилые апартаменты и современные отели c собственными пристанями для яхт. Протяженность марины более 3 километров, и с момента открытия в 2003 году она стала одним из любимых мест для прогулок и отдыха туристов и жителей города. Здесь вдоль пешеходной зоны работают десятки ресторанчиков и шиша-баров, регулярно проводятся различные общественные мероприятия. Желающие могут совершить прогулку на лодке или шикарной яхте (все зависит лишь от бюджета), причем некоторые операторы предлагают такие экскурсии со включенным романтическим ужином на палубе.

Дубай-марина. Фото: Dan Kitwood/gettyimages.ru 

Уехать в Пустыню

Нельзя побывать в самом сердце пустыни и не увидеть ее своими глазами. Не проводить за бескрайние дюны оранжевый закат, не услышать, как изменчивый ветер шурша гоняет мелкий песок, больше похожий на цветочную пыльцу. Романтика пустыни – особенная. Именно поэтому многие туристы, каждый раз возвращаясь в Дубай, отправляются в сафари-туры, чтобы ощутить душевный покой и гармонию природы, посерфить по барханам на борде или прокатиться на ревущих джипах, потанцевать ночью у костра под национальную музыку и позволить мастерицам расписать свои руки хной затейливыми узорами. Но особый шик – это пожить в пустыне, отдохнуть в тишине, вдали от суматохи мегаполиса. Причем совсем необязательно для этого терпеть какие-либо лишения, ведь Эмираты и здесь предлагают пятизвездочное размещение. 

Всего в получасе езды от центра города находится отель Desert Palm Per Aquum, который известен, пожалуй, всем знаменитостям, когда-либо приезжавшим в Дубай.

Соревнования по поло в отеле Desert Palm Per Aquum. Фото: Chris Jackson/Gettyimages.ru

Desert Palm Per Aquum – это отель всего на 38 номеров и частные резиденции, где круглый год живут экспаты, работающие в Дубае. Уникальной особенностью этого зеленого курорта посреди пустыни является огромное поле для конного поло, собственная конюшня на 300 лошадей и школа выездки. Здесь же ежедневно тренируются спортсмены и регулярно проводятся мероприятия международного масштаба.

Моника Белуччи и бывший президент Cartier Бернар Форнас на Dubai Polo Challenge в Desert Palm. Фото: Chris Jackson/Gettyimages.ru

Отель также полюбился моделям и актрисам благодаря прекрасному спа-центру с шестью кабинетами для процедур, парной, сауной, хромотерапевтическим душем, ледяной комнатой, купелью и спа-кроватями с подогревом и видом на поле для игры в поло. 

Desert Palm находится в 15 минутах езды от международного аэропорта Дубая, поэтому здесь особенно удобно заканчивать свои каникулы: отдохнув от мегаполиса и не задумываясь о городских пробках, без спешки отправиться домой с багажом ярких впечатлений. 

Съездить на экскурсии в соседние эмираты

Всего 20 минут на машине от центра Дубая – и вы оказываетесь в Шардже, культурной столице эмиратов. Любителям познавательных экскурсий будет интересно побывать в Музее Исламской Цивилизации, где находятся тысячи редких артефактов и представлены достижения исламского мира, или в Музее Искусств, где посетители могут не только полюбоваться разнообразными коллекциями, которые экспонируются на временных и постоянных выставках, но и поучаствовать в творческих программах и мастерских. А тем, для кого особое удовольствие – поторговаться на восточном рынке, стоит обязательно посетить Аль-Арса. Это один из древнейших рынков ОАЭ, который считается сердцем старой Шарджи. 

Вид на Шарджу. Фото: Francois Nel/Getty Images

Если есть свободный день (или даже два), то можно отправиться на экскурсию в столицу страны – Абу-Даби. Это самый большой и самый богатый эмират, что чувствуется сразу, как только пересекаешь его границу с Дубаем. 

По дороге остановиться придется тем, кто путешествует семьей. По пути в Абу-Даби расположен знаменитый Ferrari World – крытый парк развлечений с самой быстрой американской горкой с мире. Скорость разгона ее "вагончиков" составляет 240 км/ч, причем они развивают ее всего за 9 секунд. Тут же находится большой торговый центр, а рядом – гоночная трасса Formula 1, куда можно отправить изнемогающего от шопинга мужа покататься на Феррари. Стоимость поездки на болиде – порядка 500 долларов.

Гонщики Ли Холдсворт и Майкл Карузо на аттракционах Ferrari World . Фото: Robert Cianflone/Getty Images

На самом деле, по сравнению с Дубаем Абу-Даби кажется небольшим городом с размеренным ритмом жизни. Здесь гораздо меньше туристических достопримечательностей, но посмотреть все-таки есть на что.

Обязательным местом посещения считается Мечеть Шейха Зайда. Он строил ее на собственные деньги, но не дожил до открытия. Шейх умер в 2004 году, и вот уже почти 13 лет два имама 24 часа в сутки, семь дней неделю читают молитву над его могилой, которая находится рядом. От посещения этого места по коже бегут мурашки – настолько красивое и величественное сооружение возвели арабы в честь почитаемого правителя. 

Мечеть Шейха Зайда. Фото: gettyimages.ru

Шестая по размерам в мире, выполненная из белого мрамора, украшенная узорами из перламутра и цветной эмали, устланная внутри иранскими коврами ручной работы, эта мечеть доступна для посещения всем желающим, а не только мусульманам.

Принц Чарльз и принцесса Камилла во время посещения мечети Шейха Зайда. Фото: gettyimages.ru 

Обязательное условие для осуществления экскурсии – подобающий внешний вид. Только закрытые одежды (шея, ноги, запястья). Для женщин – покрытая голова. Тем, чей внешний вид охрана сочтет недостаточно скромным, предложат туристическую абайю напрокат. 

Религиозная строгость в Абу-Даби удивительным образом компенсируется роскошью, которая здесь повсюду.

Интерьеры знаменитого отеля Emirates Palace в Абу-Даби. Фото: Chris Jackson/Gettyimages.ru

В стране самых дорогих отелей, именно здесь был построен такой, сравниться с которым не сможет ни одна гостиница мира. Это знаменитый Emirates Palace. Попасть в золотой дворец Алладина может любой желающий, например, заранее забронировав столик в одном из его баров. Небольшая передышка на чашечку капуччино с золотом обойдется с 70AED (около 20 долларов). Для вполне себе обычного кофе – сумма немаленькая, но можете считать ее вложением в раскрутку своих социальных сетей. После публикации фото вас ждет шквал восторженных комментариев и лайков. 

Кофе с золотом. Emirates Palace, Абу-Даби. Фото: Ирина Лавери

Жаждущим развлечений местные гиды советуют отправиться в район Корниш, который славится своим променадом, лучшими ресторанами, барами и магазинами. Тем, кому важнее пища духовная, стоит посетить "остров культуры" Саадият. Здесь уже открыта Художественная галерея Абу-Даби, куда привозят значимые выставки. А в ближайшие годы на острове появятся филиалы Лувра и Музея Гуггенхайма. 

Когда ехать

Высокий сезон в эмиратах – с октября по апрель. Это самое комфортное время для пляжного отдыха и посещения экскурсий. Летом температура воздуха поднимается выше +50 градусов, что делает пребывание вне кондиционированного помещения практически невозможным. 

Как добраться

Регулярные рейсы в Дубай осуществляют авиакомпании Аэрофлот и Emirates. Стоимость перелета туда-обратно – от 20 тысяч рублей. Время в пути – 5 часов. 

Редакция Dni.Ru благодарит туроператора Tez Tour за помощь в организации поездки.


Автор: Ирина Лавери13 марта 2017, 11:23

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