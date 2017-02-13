Над "Евровидением" на Украине нависла новая угроза
О том, что организаторы песенного конкурса стали больше не нужны, Шарий сообщил на своей странице в Facebook. По информации медиаэксперта, Европейский вещательный союз был удивлен таким решением.
"А тем временем "Евровидение"... В НТКУ началась серьезная борьба за власть. Гройсман поставил руководить организацией Павла Грицака. По моей информации, команду Евровидения планировали уволить в понедельник и... уволили", – отметил Шарий. Европейские представители организаторов песенного конкурса покинули Украину.
Медиаэксперт отметил, что "проведение конкурса в Украине все больше под вопросом". Напомним, ранее организаторы "Евровидения-2017" фактически согласились с намерением Украины закрыть конкурс для артистов из России.
Как писали Dni.ru, "Евровидение-2017" уже не раз находилось под угрозой срыва. Сначала Киев не мог выбрать город, где пройдет конкурс, а затем и концертную площадку.
Затем украинские власти отменили продажу билетов на мероприятие. По словам генерального директора Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НСТУ) Павла Грицака, такое решение принял Антимонопольный комитет. Ранее ведомство отменило результаты тендера на закупку услуг официального продавца билетов.
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