Перед вручением "Грэмми" случился скандал

Церемония вручения премии "Грэмми", которая состоится 12 февраля в Лос-Анджелесе, может оказаться самой скандальной в истории. Причиной тому является явно недоброжелательный настрой некоторых голливудских звезд, которые намерены бойкотировать мероприятие.

Чем ближе 59-я церемония вручения премии "Грэмми", тем больше скандальных высказываний о мероприятии появляется в Сети. Среди тех, кто ненамеренно подогревает интерес к награде, оказались американский рэпер Канье Уэст, певец Джастин Бибер и канадский хип-хоп исполнитель Дрейк и молодой композитор Фрэнк Оушен.

Скандал разразился еще в конце 2016 года, когда Оушен отказался отдавать на рассмотрение оргкомитета премии свой последний альбом. Исполнитель объяснил, что сомневается в объективности членов жури "Грэмми" и уличил их в дискриминации артистов-афроамериканцев.

Протест Оушена тут же подхватили другие звезды. Канье Уэст сообщил, что отказывается ехать на мероприятие, если молодой композитор не получит номинацию на премию. "Чаще всего в этом году я слушал именно альбом Оушена. Если он не попадет ни в одну категорию, то я не приду", – признался рэпер.

Певец Джастин Бибер также заявил, что сомневается в объективности членов жюри "Грэмми". Артист считает, что оргкомитет премии предвзято относится к молодым исполнителям. Примечательно, что Бибер все-таки получил номинацию в одной из категорий.

Не попадет на церемонию вручения и хип-хоп исполнитель Дрейк. Несмотря на то, что он получил сразу восемь номинаций, певец не сможет присутствовать на мероприятии из-за гастролей.

Напомним, 59-я церемония вручения премии "Грэмми" пройдет в Лос-Анджелесе 12 февраля. Одной и претенденток на престижную награду является народная артистка России Анна Нетребко. Ее могут признать лучшей в категории "Классический сольный альбом".