В Петербурге скончался известный писатель

В Петербурге погиб знаменитый писатель Александр Образцов. Драматургу было всего 73 года.

Автор множества рассказов и театральных спектаклей ушел из жизни еще во вторник, но известно об этом стало только сегодня. Официальный сайт департамента культуры Санкт-Петербурга опубликовал некролог на смерть писателя. "Образцов умел в малой форме сказать о многом, удивить читателей широким охватом жизненных тем и глубиной философского осмысления повседневной жизни", - отмечают представители департамента.

"Самоотверженная преданность своему делу, редкое дарование и подлинная интеллигентность навсегда вписали имя Александра Алексеевича Образцова в историю петербургской культуры", – говорится на сайте ведомства.

Александр Образцов получил известность в 1980–1990 годы, когда по телевидению транслировались фильмы по его сценариям. Более 30 пьес Образцова были поставлены в театрах Москвы, Петербурга, Тбилиси, Цюриха, Брюсселя и других городах, среди них: "Россия", "Волшебный сад", "Время не ждет", "Все кошки серы", "Пригород", "В Париж!".

Кроме того, в этот же период он писал многочисленные сцен7арии к радиоспектаклям, за чот был неоднократно отмечен всесоюзными премиями СССР. Прощание с писателем, поэтом и драматургом пройдет в субботу 9 декабря в Покровской больнице. Похороны состоятся на Северном кладбище.