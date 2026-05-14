Рудковская цинично сорит миллионами, пока в семье Плющенко назревает катастрофа

На фоне обострения многолетнего конфликта Евгения Плющенко с его первым наследником, продюсер Яна Рудковская предпочла сфокусировать внимание публики на масштабном обновлении своего люксового гардероба.



Российский музыкальный продюсер Яна Рудковская в очередной раз продемонстрировала приверженность стратегии демонстративного потребления. В своих социальных сетях знаменитость опубликовала видеоотчет о новых приобретениях от французского дома моды Chanel. Суммарная стоимость представленных вещей составила порядка одного миллиона рублей. Однако время для публикации столь дорогостоящего контента вызвало неоднозначную реакцию в медиапространстве, что позволило экспертам говорить о подчеркнутом цинизме в поведении светской львицы.

Внимание публики привлек ролик, размещенный в аккаунте Рудковской в соцсети. На кадрах продюсер демонстрирует изделия из свежей коллекции люксового бренда. Основным приобретением стала пляжная сумка, стоимость которой оценивается в 600 тысяч рублей.

В дополнение к аксессуару Рудковская показала три слитных купальника эксклюзивных расцветок. По имеющимся данным, плавательные костюмы обошлись звезде еще в 400 тысяч рублей. Знаменитость особо подчеркнула, что все вещи подобраны в самом маленьком размере, тем самым в очередной раз сделав акцент на своей физической форме.

Выбор провокационных заголовков в СМИ, обвиняющих Рудковскую в цинизме, имеет под собой веские основания. В данный момент семья олимпийского чемпиона Евгения Плющенко переживает очередной виток внутренней драмы. Речь идет о глубоком разладе в отношениях фигуриста с его первым сыном — Егором Ермаком. Не так давно молодой человек дал провокационное интервью, в котором нелицеприятно высказался об отце и его семье.



Стоит отметить, что Яна Рудковская последовательно придерживается выбранного имиджа. В апреле текущего года она уже демонстрировала аксессуары, общая стоимость которых превышала полмиллиона рублей. Тогда в объектив попали очки Celine за 59,5 тысячи рублей и сумка Dior за 520 тысяч.