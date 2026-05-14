Жители Урала в шоке от стоимости выступления Олега Газманова: "За чей счет банкет?"

Олег Газманов оказался в эпицентре громкого финансового скандала.



Пока провинциальный город пытается свести концы с концами, новости о тратах на звездного гостя подействовали на людей как ледяной душ. Сумма в 8,5 миллиона рублей, которая должна перекочевать из муниципальной казны на счета Олега Газманова, вызвала настоящую бурю негодования. В местных пабликах и социальных сетях развернулись нешуточные баталии: горожане возмущены тем, что огромные деньги тратятся на однодневное шоу, в то время как город задыхается от нерешенных проблем.

Главным камнем преткновения стало состояние городской инфраструктуры. Жители Ирбита буквально кричат о помощи, указывая на ямы в асфальте и ветхое жилье.

"За чей счет банкет? Город такие деньги тратит на артистов, а на благоустройство средств вечно не хватает", — негодуют интернет-пользователи. Гневные комментарии сыплются один за другим: "На Газманова есть миллионы, а на ремонт дорог — нет! А ведь он сам поедет по этим колдобинам. Администрация, вам перед гостем не стыдно будет?".

Действительно, для многих такая щедрость чиновников выглядит как "пир во время чумы". Люди задаются логичным вопросом: насколько уместно приглашать столь дорогостоящую звезду, когда базовые потребности населения остаются без внимания? Социальная несправедливость ощущается особенно остро, когда за один вечер артист получает сумму, сопоставимую с годовым бюджетом на ремонт целого микрорайона.

Впрочем, не все настроены так категорично. У Олега Газманова в Ирбите нашелся свой лагерь сторонников. Защитники праздника уверены: статусное мероприятие требует серьезных вложений. По их мнению, высокая стоимость контракта — это не прихоть, а цена за профессионализм, узнаваемые хиты, свет, звук и целую команду артиста, которую нужно доставить на Урал со всем оборудованием.

"Если на ярмарку ждут 50 тысяч человек, то концерт звезды такого масштаба привлечет еще больше гостей и туристов", — парируют оптимисты.

Они верят, что приезд Газманова поднимет престиж Ирбита на новый уровень, а косвенные доходы от наплыва посетителей со временем перекроют затраты на гонорар. Мол, имидж города — вещь дорогая, и экономить на нем не стоит.

Стоит отметить, что ценник Олега Михайловича в последнее время демонстрирует завидную динамику. По сообщениям инсайдеров, еще в начале года артист существенно поднял свои требования к организаторам. Если раньше выступление певца обходилось в среднем в 4 миллиона рублей, то теперь за право увидеть звезду на своей сцене заказчикам приходится выкладывать 7-8 миллионов и выше.