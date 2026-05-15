Похудевшая до неузнаваемости жена Цекало оказалась в инвалидном кресле

Шокирующие новости из-за океана: молодая и вызывающе стройная супруга продюсера Александра Цекало буквально лишилась возможности ходить после роковой ошибки голливудского массажиста.



Жизнь в роскошном особняке в Лос-Анджелесе для Дарины Эрвин внезапно превратилась в настоящий триллер с медицинским уклоном. Красавица-брюнетка, чьи провокационные образы и откровенные картины регулярно будоражат воображение публики, столкнулась с испытанием, к которому не была готова. Обычное желание расслабиться после изнурительного съемочного дня обернулось для нее экстренным визитом в клинику и потерей способности самостоятельно передвигаться. Дарина, чья хрупкость в последнее время стала притчей во языцех, доверилась "профессионалу", который едва не сделал ее инвалидом на всю жизнь.

Записавшись на сеанс массажа через популярное приложение, художница рассчитывала на релакс, однако мастер проигнорировал все предупреждения о ее проблемах со здоровьем. Несмотря на то, что Дарина честно сообщила специалисту о наличии межпозвоночной грыжи, тот продолжал с нечеловеческой силой давить на ее спину. Итог оказался катастрофическим: прямо на кушетке грыжа сдавила спинной нерв, и у девушки мгновенно онемела нога. Вместо того чтобы парить от легкости, супруга Цекало осознала, что ее тело больше ей не подчиняется.

Особенно возмутила Дарину реакция самого массажиста. Поняв, что натворил неладное, "мастер" поспешил просто вернуть деньги за сеанс, надеясь, что пара сотен долларов загладит вину за поврежденный нерв. "Это самое смешное, как будто это каким-то образом исправит ситуацию", — язвительно прокомментировала инцидент Эрвин в своих соцсетях. Художница была в бешенстве: человек, которого опасно подпускать к человеческому телу, до сих пор продолжает предлагать свои услуги, имея на руках официальную лицензию. Это стало серьезным уроком не только для нее, но и для всех ее подписчиков, которых она призвала быть предельно осторожными при выборе тех, кому они доверяют свой позвоночник.

В блоге звезды появились пугающие кадры из американского госпиталя: на одном из снимков изможденная Дарина запечатлена в инвалидном кресле на фоне стерильных больничных стен. Картина выглядела по-настоящему жутко, учитывая, насколько хрупкой и беззащитной казалась девушка в этот момент. Впрочем, даже перед лицом серьезной опасности жена продюсера не утратила своего фирменного самообладания и специфического чувства юмора. Сразу после того, как врачи оказали ей первую помощь и отпустили из клиники, она отправилась... в салон красоты. По словам Дарины, даже в условиях "неотложки" приоритеты в виде безупречной укладки должны соблюдаться неукоснительно.

Напомним, что брак Александра Цекало с молодой актрисой в 2019 году стал одной из самых громких сенсаций шоу-бизнеса. Ради Дарины продюсер оставил прошлую жизнь, разведясь с сестрой Веры Брежневой, Викторией Галушкой, и фактически оборвав связи со многими старыми знакомыми в России. Пара обосновалась в Калифорнии, где Цекало всеми силами поддерживает творческие амбиции своей музы, защищая ее от любых нападок прессы и хейтеров.

Однако в последнее время поклонники Дарины Эрвин бьют тревогу вовсе не из-за ее травм. Подписчики всерьез переживают из-за ее внешнего вида: художница похудела буквально до неузнаваемости. На свежих снимках отчетливо видны выпирающие ключицы и пугающе тонкие руки. Многие отмечают, что Дарина выглядит изможденной и болезненно худой, а ее страсть к бесконечным диетам и экстремальной стройности перешла все разумные границы. Фанаты в комментариях умоляют звезду остановиться, подозревая, что за эстетикой "героинового шика" скрываются серьезные проблемы с организмом.