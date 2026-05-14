Жизнь на лазурном побережье оказалась не такой сладкой, как в кино.



Супруга опального актера Дмитрия Назарова, Ольга Васильева, направила официальное письмо в Государственную думу. Суть послания проста и одновременно неожиданна: артисты, покинувшие Родину в январе 2023 года, очень хотят вернуться назад. Похоже, европейский воздух перестал быть целебным, когда закончились накопления.

В своем обращении Васильева делает упор на былые заслуги мужа перед российским искусством и его многолетний творческий путь. Однако самым любопытным аргументом стала жалоба на французское здравоохранение. По словам женщины, медицина во Франции оказалась значительно хуже российской, что критично для пожилых артистов. Кроме того, Васильева уверяет власти, что их семья никогда не поддерживала ВСУ и не имеет ничего общего с оппозицией, которая якобы не вызывает у них "ни доверия, ни симпатии".

Но за пафосными словами о тоске по Родине могут скрываться банальные финансовые проблемы, сообщают СМИ. Дела у четы Назаровых за границей идут, мягко говоря, неважно. Концерты в полупустых залах едва окупают аренду, а квартира в Каннах уже ушла с молотка за 495 тысяч евро. Ситуацию усугубила и налоговая служба России: ИП Назарова окончательно ликвидировано, лишив актера последних легальных источников дохода в стране.

Увольнение из МХТ имени Чехова, которое Назаров ранее называл политическим жестом, его супруга теперь преподносит как интриги нового руководства.