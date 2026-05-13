Среда 13 мая

10:37"Родственники самоустранились": почему Людмила Аринина переписала имущество на Ирину Пегову
"Родственники самоустранились": почему Людмила Аринина переписала имущество на Ирину Пегову

Ирина Пегова стала официальной наследницей имущества Людмилы Арининой, подтвердив, что многолетняя искренняя преданность ценится выше формальных родственных связей.

Вопрос распределения наследства народной артистки Людмилы Арининой, ушедшей из жизни в марте текущего года, получил неожиданное развитие. По информации, обнародованной Станиславом Садальским, все имущество покойной актрисы перешло к ее коллеге Ирине Пеговой. Данное решение не стало внезапным импульсом: Людмила Михайловна зафиксировала свою волю документально задолго до кончины, руководствуясь личными убеждениями и чувством справедливости.

Причиной такого выбора стала многолетняя дистанция между Арининой и ее кровными родственниками. Садальский утверждает, что близкие люди практически перестали интересоваться жизнью актрисы в последние годы ее жизни. Напротив, Ирина Пегова, не имея родственных обязательств, взяла на себя заботу о пожилой артистке, обеспечивая ей бытовой комфорт и моральную поддержку на протяжении восьми лет.

Исчезнувшие родственники и безусловная поддержка

"Ирина на протяжении восьми лет постоянно находилась рядом — обеспечивала быт, привозила питание, проявляла ежедневное внимание, в то время как родственники фактически самоустранились", — сообщил Станислав Садальский.

По его наблюдениям, члены семьи проявили активность только после того, как возникли вопросы о правах на наследство. Однако воля Людмилы Михайловны оказалась непреклонной: она предпочла отблагодарить того, кто делом доказал свое отношение.

Дружба двух актрис зародилась во время совместной работы над проектом "Закон обратного волшебства". Профессиональное взаимодействие быстро переросло в глубокую личную привязанность. Пегова, несмотря на высокую востребованность и плотный график съемок, регулярно находила время для визитов к Арининой. Для Людмилы Михайловны, чей возраст приближался к вековой отметке, такое бескорыстное участие стало неоценимым.

Творческий путь и память об актрисе

Людмила Аринина скончалась в возрасте 99 лет, оставив после себя колоссальное творческое наследие. Она по праву считалась одной из самых ярких и самобытных актрис отечественного экрана, воплотив более 80 разноплановых ролей. Зрители ценили ее за интеллигентность, тонкий психологизм и удивительную органичность в кадре. Ее карьера охватила десятилетия, а финальной точкой в профессиональной деятельности стало участие в сериале "Склифосовский" в 2016 году.

Переход прав на имущество к Ирине Пеговой в театральной среде восприняли как акт высшей справедливости. В ситуации, когда семейные связи оказались формальностью, на первый план вышли человеческие качества и солидарность поколений. Пегова, по свидетельству коллег, никогда не афишировала свою помощь, руководствуясь исключительно симпатией и уважением к мастеру.

На данный момент Ирина Пегова не дает развернутых комментариев по поводу наследственного дела, предпочитая хранить память о Людмиле Арининой вне рамок материальных дискуссий.

13 мая 2026, 10:37
Ирина Пегова. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
