"Двадцать лет, Карл!": Мясников вскрыл правду об анализах клещей, которая шокирует

Знаменитый теледоктор Александр Мясников взорвал социальные сети резким заявлением.



Сезон клещей в России традиционно превращается в массовый психоз. Социальные сети буквально кипят от возмущения: пока одни штурмуют клиники с баночками, в которых сидят кровососы, другие пытаются докопаться до истины. Масла в огонь подлил доктор Александр Мясников, чей недавний пост в соцсети вызвал настоящую бурю. Зрители негодуют: как это не нужно нести клеща на анализ? Но врач непреклонен — медицина давно ушла вперед, а мы застряли в прошлом веке.

Двадцать лет впустую

Александр Мясников подчеркивает: его слова — это не личное мнение, которое в серьезной науке ничего не стоит, а консолидированная позиция мирового медицинского сообщества.

"Двадцать лет, Карл!" — иронизирует доктор, напоминая, что еще в 2006 году международные организации IDSA и CDC официально вычеркнули тестирование клещей из списка рекомендаций.

Ловушка для доверчивых

Почему же анализ клеща — это фикция? Доктор разложил все по полочкам, и эти аргументы шокируют и звучат как приговор устоявшимся мифам:

Положительный клещ не равен болезни. Если в насекомом нашли боррелии, это вовсе не значит, что вы заражены. Чтобы передать инфекцию, иксодовый клещ должен пировать на вашем теле долго — минимум 36 часов. Если вы сняли его быстро, риск практически равен нулю, что бы там ни показала лаборатория. Отрицательный результат — ложное спасение. Это самая опасная ловушка. Вы можете выдохнуть, увидев чистый анализ, и пропустить симптомы реального заражения. Клещ мог быть "чистым", но вас мог укусить другой, которого вы просто не заметили. Или же сам тест был сделан "на коленке". Стандарты под вопросом. Лаборатории, принимающие клещей на анализ, часто не имеют тех жестких стандартов контроля качества, которые обязательны для клинических лабораторий, обследующих людей. Использовать их бумажки для назначения серьезного лечения — медицинское самоубийство.

На что смотреть на самом деле?

Вместо того чтобы тратить нервы на транспортировку членистоногого, Мясников призывает включить голову. Решение о лечении должно приниматься на основе вида клеща, региона, где произошел укус, и, самое главное, длительности его присасывания. Анализ самого насекомого не отвечает на главный вопрос: "Заразился ли человек?". Он лишь подтверждает наличие ДНК или РНК возбудителя в конкретной особи.

Медицина не стоит на месте, и многие старые догмы сегодня выглядят как нелепость.

"Вы что — все стреляете? Уже давно никто не стреляет!" — цитирует классику Мясников.

Пора признать: баночка с клещом не является оберегом от инфаркта или боррелиоза. Слушайте профессионалов, следите за своим самочувствием и не позволяйте страху диктовать абсурдные правила поведения. В конце концов, ваша жизнь принадлежит вам, а не лаборатории, делающей деньги на сезонной тревожности.