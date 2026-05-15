Ушел из жизни Владимир Молчанов Тесты Людмила Аринина переписала имущество на Ирину Пегову Игры Сонник

Топ новостей недели

Бузова наконец-то сказала "да" и надела на палец кольцо за 350 тысяч Бузова наконец-то сказала "да" и надела на палец кольцо за 350 тысяч Вслед за Долиной: еще одна легендарная актриса пала жертвой мошенниковВслед за Долиной: еще одна легендарная актриса пала жертвой мошенников Взломают время и пространство: 4 знака зодиака, которым в мае Вселенная выдаст безлимит на успехВзломают время и пространство: 4 знака зодиака, которым в мае Вселенная выдаст безлимит на успех "Боже упаси!": Кудрявцева отреклась от сцены после скандала с Гордон"Боже упаси!": Кудрявцева отреклась от сцены после скандала с Гордон

Лента новостей

Пятница 15 мая

14:35"Двадцать лет, Карл!": Мясников вскрыл правду об анализах клещей, которая шокирует 13:29Только эти 4 знака зодиака в мае вырвутся из офисного рабства и внезапно разбогатеют 13:13Собянин сообщил об уничтожении уже семи БПЛА, летевших на Москву 11:28"Идите к черту со своим враньем!": больной раком Кушанашвили размазал семью Чекалиных 09:26Похудевшая до неузнаваемости жена Цекало оказалась в инвалидном кресле 00:03 Барыш-день: как 15 мая привлечь в дом бешеные деньги и не спугнуть удачу 18:57Жители Урала в шоке от стоимости выступления Олега Газманова: "За чей счет банкет?" 17:19"Я стал жертвой!": в дом Ивана Янковского и Дианы Пожарской постучалась беда 15:07Рудковская цинично сорит миллионами, пока в семье Плющенко назревает катастрофа 13:02Жена Назарова молит Госдуму о возвращении в Россию из-за безденежья 10:40Звездный вердикт: для каких четырех знаков зодиака летняя интрижка закончится походом в ЗАГС 09:49В Орехово-Зуеве к 1 сентября откроется отремонтированная школа №16 09:37"Ни стыда, ни совести!": Дана Борисова и Алана Мамаева сцепились из-за смертельно больной Лерчек 00:34Золотой дождь из ниоткуда: кому икона "Нечаянная Радость" принесет богатство 14 мая 17:50Громкий скандал: за что на самом деле силовики скрутили певицу Линду? 15:58"Простой инструмент": эксперт по женской красоте раскрыла секрет мгновенного преображения 14:48"Тащила через границу": на фоне семейных проблем Наташа Королева экстренно покинула Россию 13:55Мэр Москвы сообщил уже о третьем уничтоженном БПЛА, летевшем к столице 12:12"Я была в шоке": Дана Борисова раскрыла жуткие детали романа 18-летней дочери с возрастным любовником 10:37"Родственники самоустранились": почему Людмила Аринина переписала имущество на Ирину Пегову 09:33Невосполнимая потеря: ушел легендарный телеведущий, перевернувший сознание миллионов советских людей 02:15Век будете маяться: что категорически нельзя делать 13 мая, в день Якова Теплого 19:19"Скажите им нет навсегда": онколог о том, какие продукты провоцируют возвращение рака 16:55Измученная жуткими судорогами Полина Гагарина сделала пугающее заявление 15:12Названы 5 знаков зодиака, которые в мае кардинально поменяют свою жизнь 13:08"Маски не спасут": доктор Мясников вскрыл правду о новой пандемии, которую замалчивают СМИ 12:31Более тысячи диких животных получили помощь сотрудников Московского зоопарка 11:50На Андрея Губина объявлена охота: певец в панике сбежал из дома 10:34"Говорят, родился мальчик": Филипп Киркоров тайно решился на третьего ребенка? 09:17"Перешла в эстраду из-за денег": Башмет раскрыл истинные намерения страдающей Долиной 00:42Девять недугов: почему 12 мая опасно поднимать вещи с земли и как не забрать чужую беду 18:32Названы знаки зодиака, которые в мае заключат выгодные сделки с самим "дьяволом" 14:28Найден способ обнулить биологический возраст и вернуть 20 лет жизни: революционный метод 11:19Доктор Мясников предупредил о роковой ошибке при лечении шпоры, ведущей к инвалидности 06:11Обязательно выпейте это 11 мая, чтобы в жизни началась белая полоса 18:23Врачи назвали 5 эффективных способов борьбы с бессонницей без лекарств 15:07Денежный взлет и всеобщее признание: ясновидящая назвала четыре знака зодиака, которым в мае вернется кармический долг 12:11Доктор Мясников шокировал правдой о мышцах, которую скрывали фитнес-тренеры 05:04Ни в коем случае не делайте этого 10 мая, чтобы не остаться без здоровья и с пустыми карманами 19:19Почему один мужчина душит любовью, другой исчезает, а третий остается в памяти навсегда 17:09Названы 3 знака зодиака, которые в мае 2026 года изменятся до неузнаваемости 15:03Кому стейк – спасение, а кому – приговор: доктор Мясников раскрыл всю правду о красном мясе 12:29Запретный триумф: почему 17 лет подряд 9 Мая было обычным рабочим днем и чего боялся Сталин 09:09С уважением к ветеранам: в Архангельской области проходит благотворительная акция 05:53Тайны ласточкиного гнезда: обязательно сделайте это 9 мая, чтобы удача навсегда поселилась в вашем доме 19:15"Смерть всегда была рядом": муж Мэрилин Монро вскрыл жуткую правду о жизни с иконой Голливуда 17:09"Где дите?": Поклонники Муцениеце забили тревогу из-за странного исчезновения маленькой дочери актрисы 16:07Взломают время и пространство: 4 знака зодиака, которым в мае Вселенная выдаст безлимит на успех 14:35"Ставку делают не на талант": звезда "Ворониных" Екатерина Волкова вскрыла грязную правду о кино 14:01Подмосковные ветераны ВОВ получили увеличенный лимит на бесплатное такси
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Двадцать лет, Карл!": Мясников вскрыл правду об анализах клещей, которая шокирует

"Двадцать лет, Карл!": Мясников вскрыл правду об анализах клещей, которая шокирует
212

Знаменитый теледоктор Александр Мясников взорвал социальные сети резким заявлением.

Сезон клещей в России традиционно превращается в массовый психоз. Социальные сети буквально кипят от возмущения: пока одни штурмуют клиники с баночками, в которых сидят кровососы, другие пытаются докопаться до истины. Масла в огонь подлил доктор Александр Мясников, чей недавний пост в соцсети вызвал настоящую бурю. Зрители негодуют: как это не нужно нести клеща на анализ? Но врач непреклонен — медицина давно ушла вперед, а мы застряли в прошлом веке.

Двадцать лет впустую

Александр Мясников подчеркивает: его слова — это не личное мнение, которое в серьезной науке ничего не стоит, а консолидированная позиция мирового медицинского сообщества.

"Двадцать лет, Карл!" — иронизирует доктор, напоминая, что еще в 2006 году международные организации IDSA и CDC официально вычеркнули тестирование клещей из списка рекомендаций.

Ловушка для доверчивых

Почему же анализ клеща — это фикция? Доктор разложил все по полочкам, и эти аргументы шокируют и звучат как приговор устоявшимся мифам:

  1. Положительный клещ не равен болезни. Если в насекомом нашли боррелии, это вовсе не значит, что вы заражены. Чтобы передать инфекцию, иксодовый клещ должен пировать на вашем теле долго — минимум 36 часов. Если вы сняли его быстро, риск практически равен нулю, что бы там ни показала лаборатория.
  2. Отрицательный результат — ложное спасение. Это самая опасная ловушка. Вы можете выдохнуть, увидев чистый анализ, и пропустить симптомы реального заражения. Клещ мог быть "чистым", но вас мог укусить другой, которого вы просто не заметили. Или же сам тест был сделан "на коленке".
  3. Стандарты под вопросом. Лаборатории, принимающие клещей на анализ, часто не имеют тех жестких стандартов контроля качества, которые обязательны для клинических лабораторий, обследующих людей. Использовать их бумажки для назначения серьезного лечения — медицинское самоубийство.

На что смотреть на самом деле?

Вместо того чтобы тратить нервы на транспортировку членистоногого, Мясников призывает включить голову. Решение о лечении должно приниматься на основе вида клеща, региона, где произошел укус, и, самое главное, длительности его присасывания. Анализ самого насекомого не отвечает на главный вопрос: "Заразился ли человек?". Он лишь подтверждает наличие ДНК или РНК возбудителя в конкретной особи.

Медицина не стоит на месте, и многие старые догмы сегодня выглядят как нелепость.

"Вы что — все стреляете? Уже давно никто не стреляет!" — цитирует классику Мясников.

Пора признать: баночка с клещом не является оберегом от инфаркта или боррелиоза. Слушайте профессионалов, следите за своим самочувствием и не позволяйте страху диктовать абсурдные правила поведения. В конце концов, ваша жизнь принадлежит вам, а не лаборатории, делающей деньги на сезонной тревожности.

Шоу-бизнес в Telegram

15 мая 2026, 14:35
Фото: magnific.com
"Макс"/ Доктор Мясников✓ Надежный источник

По теме

"Маски не спасут": доктор Мясников вскрыл правду о новой пандемии, которую замалчивают СМИ

Только эти 4 знака зодиака в мае вырвутся из офисного рабства и внезапно разбогатеют

Только эти 4 знака зодиака в мае вырвутся из офисного рабства и внезапно разбогатеют
Май 2026 года станет временем великого исхода: ясновидящая Кажетта предсказала, кто из знаков зодиака решится на отчаянный шаг, бросит опостылевшую службу и в итоге окажется на коне. ОвенОвен никогда не бежит с корабля из-за одной мелкой размолвки.

"Идите к черту со своим враньем!": больной раком Кушанашвили размазал семью Чекалиных

"Идите к черту со своим враньем!": больной раком Кушанашвили размазал семью Чекалиных
Известный журналист Отар Кушанашвили, который сам мужественно борется с онкологией, публично растоптал репутацию блогера Лерчек и ее окружения, обвинив семью инфоцыган в циничной лжи о смертельной болезни ради дешевого хайпа. Мир шоу-бизнеса содрогнулся от нового эмоционального выпада Отара Кушанашвили.

Похудевшая до неузнаваемости жена Цекало оказалась в инвалидном кресле

Похудевшая до неузнаваемости жена Цекало оказалась в инвалидном кресле
Шокирующие новости из-за океана: молодая и вызывающе стройная супруга продюсера Александра Цекало буквально лишилась возможности ходить после роковой ошибки голливудского массажиста. Жизнь в роскошном особняке в Лос-Анджелесе для Дарины Эрвин внезапно превратилась в настоящий триллер с медицинским уклоном.

Барыш-день: как 15 мая привлечь в дом бешеные деньги и не спугнуть удачу

Барыш-день: как 15 мая привлечь в дом бешеные деньги и не спугнуть удачу
Май продолжает проверять нас на прочность, но именно 15 мая звезды и православный календарь дают уникальный шанс поправить свое финансовое положение. В этот день церковь вспоминает перенесение мощей благоверных князей Бориса и Глеба.

Жители Урала в шоке от стоимости выступления Олега Газманова: "За чей счет банкет?"

Жители Урала в шоке от стоимости выступления Олега Газманова: "За чей счет банкет?"
Олег Газманов оказался в эпицентре громкого финансового скандала. Пока провинциальный город пытается свести концы с концами, новости о тратах на звездного гостя подействовали на людей как ледяной душ.

Выбор читателей

14/05ЧтвЖители Урала в шоке от стоимости выступления Олега Газманова: "За чей счет банкет?" 13/05СрдГромкий скандал: за что на самом деле силовики скрутили певицу Линду? 13/05Срд"Простой инструмент": эксперт по женской красоте раскрыла секрет мгновенного преображения 14/05ЧтвРудковская цинично сорит миллионами, пока в семье Плющенко назревает катастрофа 14/05Чтв"Ни стыда, ни совести!": Дана Борисова и Алана Мамаева сцепились из-за смертельно больной Лерчек 14/05ЧтвЗолотой дождь из ниоткуда: кому икона "Нечаянная Радость" принесет богатство 14 мая