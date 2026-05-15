Барыш-день: как 15 мая привлечь в дом бешеные деньги и не спугнуть удачу

Май продолжает проверять нас на прочность, но именно 15 мая звезды и православный календарь дают уникальный шанс поправить свое финансовое положение.

В этот день церковь вспоминает перенесение мощей благоверных князей Бориса и Глеба. В народе праздник окрестили просто и звучно — "Борис-день", а еще чаще — "Барыш-день". И название это говорит само за себя: наступает идеальное время для тех, кто хочет сорвать большой куш.

Наши предки были уверены: если в этот день удачно что-то продать или заключить сделку, то весь год деньги будут липнуть к рукам как намагниченные. Купцы устраивали пышные ярмарки, зная, что святые Борис и Глеб покровительствуют честной торговле и предприимчивым людям. Если вы давно планировали крупную покупку или серьезный разговор с начальством о повышении зарплаты — действуйте. 15 мая энергия прибыли буквально разлита в воздухе.

Однако не все так просто. Чтобы не спугнуть денежную удачу, нужно знать несколько жестких запретов. Главный из них — категорически нельзя пересчитывать деньги после захода солнца. Считается, что так вы "выметаете" из дома будущие доходы. Также плохой приметой считается отказ в помощи просящему. Хотите получить барыш от судьбы? Будьте щедры сегодня, и мироздание вернет вам сторицей.

Еще одна яркая деталь этого дня — соловьи. В народе 15 мая называют "Соловьиным праздником". Говорят, что именно с этого момента маленькие певцы начинают свои главные концерты. Если вы услышали трели соловья ранним утром — это добрый знак, обещающий успех во всех начинаниях и гармонию в личной жизни.

Для тех, кто живет землей и дачей, 15 мая — критически важная дата. Борис и Глеб считаются Сеятелями. Пора высаживать огурцы и тыкву, чтобы урожай заставил соседей зеленеть от зависти. Помните: чтобы овощи выросли крупными и крепкими, сажать их нужно в полной тишине, не отвлекаясь на пустые разговоры. Энергия дня требует концентрации и веры в успех. Проведите этот день активно, гоните прочь лень, и тогда "барыш" не заставит себя ждать.

15 мая 2026, 00:03
Фото: magnific.com
Жители Урала в шоке от стоимости выступления Олега Газманова: "За чей счет банкет?"

Олег Газманов оказался в эпицентре громкого финансового скандала. Пока провинциальный город пытается свести концы с концами, новости о тратах на звездного гостя подействовали на людей как ледяной душ.

Наследник великой кинодинастии Иван Янковский, который привык скрывать личную жизнь за семью замками, внезапно прервал молчание с пугающим признанием. Семья Ивана Янковского и Дианы Пожарской по праву считается одной из самых закрытых и загадочных пар в российском шоу-бизнесе.

На фоне обострения многолетнего конфликта Евгения Плющенко с его первым наследником, продюсер Яна Рудковская предпочла сфокусировать внимание публики на масштабном обновлении своего люксового гардероба. Российский музыкальный продюсер Яна Рудковская в очередной раз продемонстрировала приверженность стратегии демонстративного потребления.

Жизнь на лазурном побережье оказалась не такой сладкой, как в кино. Супруга опального актера Дмитрия Назарова, Ольга Васильева, направила официальное письмо в Государственную думу.

Счастливчиков назвала эзотерик Аделина Панина. ТелецТелец по своей природе не создан для легкомысленных интрижек и пустых обещаний, даже если сам пытается убедить окружающих в своей внезапной легкости.

