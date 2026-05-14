В Орехово-Зуеве к 1 сентября откроется отремонтированная школа №16

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв проверил ход капитального ремонта школы №16 в Орехово-Зуеве, который должен завершиться к началу нового учебного года, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«К капремонту основного корпуса СОШ №16 мы приступили осенью прошлого года. И уже 1 сентября она должна быть готова к приёму учеников. В Орехово-Зуеве новые школы после капремонта открываются не только в городе, но и в малых населённых пунктах округа», — сказал Воробьёв.

Основной корпус школы площадью более 7 тысяч квадратных метров был построен в 1977 году. Сейчас на объекте работают около 70 человек. Там ведутся фасадные работы, монтаж окон и инженерных систем.

После завершения ремонта в здании появятся коворкинг-зона с библиотекой, медиацентр, специализированные кабинеты химии, биологии и физики, а также большой актовый и спортивный залы. На время ремонта ученики занимаются в две смены в пристройке и дошкольном отделении.

Всего за пять лет в Орехово-Зуевском округе в рамках президентской программы капитально отремонтированы 16 объектов образования. Помимо СОШ №16 в этом году завершатся работы в школе №20, втором корпусе Дрезненской школы №1 и СОШ №10 в деревне Кабаново.

В планах на 2027 год, по данным пресс-службы правительства Подмосковья, также завершить пристройку на 550 мест к Ликино-Дулевскому лицею, капитально отремонтировать ФОК спортшколы «Феникс» и открыть стадион «Русич».