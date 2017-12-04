Умер индийский актер Шаши Капур

Легендарный индийский актер Шаши Капур скончался в возрасте 79 лет, передает портал "Россия – Культура". Впервые он вышел на сцену в возрасте семи лет и, будучи ребенком, успел сняться в 19 фильмах. Его первой взрослой работой стала роль в картине "Сын судьбы" в 1961 году. Наиболее известные фильмы Шаши Капура – "Домовладелец", "Господин Шекспир", "Сезон любви", "Бомбейское кино", "Приди в мои объятия". Он получил признание не только в Болливуде, но и за рубежом. Актера приглашали сниматься в британских и американских фильмах.