Знаменитый российский писатель умер в возрасте 81 года

В Москве скончался писатель, бывший ректор Литературного института имени Горького Сергей Есин. Ему был 81 год, передает "360".

О смерти писателя сообщил ректорат Литинститута. Дата и место прощания с Есиным пока не определены, пишет "Утро.ру".



Есин написал более 30 книг. Наибольшим успехом у читателей пользуются романы "Имитатор" и "Затмение Марса".