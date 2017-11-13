Известная актриса страдает от тяжелой болезни

Печальная участь постигла известную советскую актрису, звезду фильма "Наш дом" Нелли Корниенко. 79-летняя женщина страдает от тяжелой болезни и отсутствия денег на лекарства.

О том, как живет пожилая актриса на закате славы, рассказал работник социального фонда Дмитрий Власов в эфире программы "Звезды сошлись" на телеканале НТВ. По его словам, Корниенко страдает от болезни Паркинсона.

"Она не могла разговаривать вообще. Однажды она упала, сломала шейку бедра, но справилась с проблемой. Сейчас уже может сидеть", – рассказал Власов о состоянии артистки. По словам соцработника, на данный момент Корниенко живет вместе с дочерью и внуком Колей.

При этом, актрисе не хватает денег, чтобы оплатить необходимые лекарства и услуги сиделки, без которой она не может обойтись. Пенсии артистки в размере 14 тысяч рублей просто не хватает на то, чтобы покрыть все необходимые расходы.

Несмотря на тяжелый недуг, Корниенко остается в здравом уме и прекрасно осознает то, что происходит с ней. Актриса продолжает общаться с бывшими учениками, коллегами и родными. Однако с каждым месяцем ее состояние ухудшается.

Власов подчеркнул, что его благотворительная организация старается всячески помогать Корниенко. Не оставляют актрису без внимания и бывшие коллеги по театру. Как рассказала сиделка Корниенко, именно они подарили ей ортопедическую кровать.

"Ей требуется только на медикаменты восемь тысяч в месяц. Определенные таблетки нужно принимать по девять раз в день. У нее в любой момент может быть приступ. Это зависит от волнения, погоды, настроения", – рассказала женщина.

Нелли Корниенко – народная артистка России, которая долгие годы оставалась примой Малого театра. Актриса известна по многим фильмам-спектаклям, таким как "На бойком месте", "Царь Борис" и многим другим. Корниенко является вдовой народного артиста России Юрия Васильева.