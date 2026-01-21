Профессор развенчал распространенный миф о потере тепла через голову

Существует распространенное мнение, что именно через голову уходит 40-45% тепла тела.

Этот миф имеет свои корни в устаревшем руководстве американских военных, которое не основано на современных научных данных. Профессор Джон Трегонинг отметил, что голова не является уникальной частью тела в плане теплопотерь.

Cпециалист в области вакцинной иммунологии объяснил, что потеря тепла происходит через любые открытые участки кожи. Если человек окажется в холодной среде в купальном костюме, то наибольшие потери тепла будут происходить не через голову, а через ноги, передает RidLife. Это связано с тем, что площадь поверхности ног значительно больше, чем головы. Следовательно, в условиях сильного холода важно защищать все открытые участки тела, а не только голову.

При этом профессор подчеркнул, что носить шапку в холодное время года крайне важно. Несмотря на то, что голова не теряет тепла в таких объемах, как это принято считать, отсутствие шапки может привести к быстрому переохлаждению. Это связано с тем, что на голове меньше жировой ткани по сравнению с другими частями тела.

Этот вопрос актуален особенно в зимний период, когда температура опускается ниже нуля. Переохлаждение головы может вызвать различные неприятные ощущения и даже заболевания.