Брошенная жена "Ивана Бровкина" умирает от рака
О том, как живет на закате славы 79-летняя Осмоловская, рассказал ее второй супруг, актер Российского академического молодежного театра Петр Подъяпольский. "Она борется с онкологией... Не сразу же сдаваться!" – заявил он.
По словам Подъяпольского, несмотря на преклонный возраст и страшную болезнь, Джемма сохраняет бодрость духа, передает Sobesednik.ru. "Бывает, начнет кукситься, а потом ничего, отпускает ее. Недавно возил ее в дом отдыха, а так она уже давно не выходит на улицу, ей трудно передвигаться", – рассказал супруг актрисы.
По словам Подъяпольского, они с женой пока не нуждаются ни в какой помощи и справляются со всем сами, даже не прибегают к услугам соцработника. Вместе с тем из других источников стало известно, что Осмоловская фактически оказалась брошена на произвол судьбы.
Так, и в Гильдии актеров, и в РАМТе, где актриса прослужила почти 40 лет, никакой помощи ей не оказывают и вообще не помнят о ее существовании. "Нет, не помогаем Джемме Григорьевне. Вы застали врасплох. Нам очень неловко. Назовите, пожалуйста, хоть один фильм, в котором она снималась", – сказала директор Гильдии актеров кино Валерия Гущина.
Нечасто навещает Осмоловскую и ее единственный сын, ученый-программист Алексей, которого она родила от первого мужа Леонида Харитонова. По слухам, у него с матерью непростые отношения. Бывшая коллега актрисы по театру Людмила Гнилова также заявила, что ничего не знает о ее заболевании и вообще давно с ней не общается. Вместе с тем артистка удивилась, что Осмоловская еще как-то умудряется лечиться на пенсионные средства. "По крайней мере, у меня пенсия 13 тысяч рублей, ни на что не хватает..." – добавила Гнилова.
Напомним, Джемма Осмоловская прославилась после ролей в таких картинах, как "Улица полна неожиданностей" и "Повесть о первой любви". Кроме того, в 60-е вся страна завороженно наблюдала за ее непростыми отношениями с первым супругом, секс-символом советского кино Леонидом Харитоновым. Он известен многим зрителям по роли в картине "Солдат Иван Бровкин".
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