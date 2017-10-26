Брошенная жена "Ивана Бровкина" умирает от рака

Печальная участь постигла главную красавицу советского кино, актрису Джемму Осмоловскую. Стало известно, что сейчас бывшая супруга звезды фильма "Солдат Иван Бровкин" Леонида Харитонова всеми забыта и борется с онкологическим заболеванием.

О том, как живет на закате славы 79-летняя Осмоловская, рассказал ее второй супруг, актер Российского академического молодежного театра Петр Подъяпольский. "Она борется с онкологией... Не сразу же сдаваться!" – заявил он.

По словам Подъяпольского, несмотря на преклонный возраст и страшную болезнь, Джемма сохраняет бодрость духа, передает Sobesednik.ru. "Бывает, начнет кукситься, а потом ничего, отпускает ее. Недавно возил ее в дом отдыха, а так она уже давно не выходит на улицу, ей трудно передвигаться", – рассказал супруг актрисы.

По словам Подъяпольского, они с женой пока не нуждаются ни в какой помощи и справляются со всем сами, даже не прибегают к услугам соцработника. Вместе с тем из других источников стало известно, что Осмоловская фактически оказалась брошена на произвол судьбы.

Так, и в Гильдии актеров, и в РАМТе, где актриса прослужила почти 40 лет, никакой помощи ей не оказывают и вообще не помнят о ее существовании. "Нет, не помогаем Джемме Григорьевне. Вы застали врасплох. Нам очень неловко. Назовите, пожалуйста, хоть один фильм, в котором она снималась", – сказала директор Гильдии актеров кино Валерия Гущина.

Нечасто навещает Осмоловскую и ее единственный сын, ученый-программист Алексей, которого она родила от первого мужа Леонида Харитонова. По слухам, у него с матерью непростые отношения. Бывшая коллега актрисы по театру Людмила Гнилова также заявила, что ничего не знает о ее заболевании и вообще давно с ней не общается. Вместе с тем артистка удивилась, что Осмоловская еще как-то умудряется лечиться на пенсионные средства. "По крайней мере, у меня пенсия 13 тысяч рублей, ни на что не хватает..." – добавила Гнилова.

Напомним, Джемма Осмоловская прославилась после ролей в таких картинах, как "Улица полна неожиданностей" и "Повесть о первой любви". Кроме того, в 60-е вся страна завороженно наблюдала за ее непростыми отношениями с первым супругом, секс-символом советского кино Леонидом Харитоновым. Он известен многим зрителям по роли в картине "Солдат Иван Бровкин".