Кокорин умер после тяжелой болезни

В Москве скончался известный театральный режиссер, педагог Вячеслав Кокорин. В соцсетях его многочисленные ученики выражают соболезнования.

Заслуженный деятель искусств Вячеслав Кокорин скончался 5 октября в Москве на 74-м году жизни от рака. Об онкологическом заболевании режиссера стало известно августе этого года. Его ученики собрали средства на его операцию, однако она не помогла. Помимо рака, у Кокорина также были проблемы с сердцем, передает "Комсомольская правда".

Смерть режиссера шокировала его родных, коллег и воспитанников. На странице в соцсети ученики выражают соболезнования: "Не стало мастера... Вечная и светлая память Вячеславу Всеволодовичу... скорбим вместе с несчетным количеством учеников... огромная потеря..." Место прощания с Кокориным будет объявлено позже.

Вячеслав Кокорин большую часть жизни проработал в Иркутске. С 2001 по 2006 годы был художественным руководителем Екатеринбургского ТЮЗа, а затем стал работать в Нижегородском театре юного зрителя.

Кокорин был известен и во многих других городах России. На его счету – более 15 театральных постановок. Среди них – спектакль "Каштанка" в Екатеринбургском ТЮЗе, который в 2003 году стал лауреатом премии "Золотая маска". Наряду с режиссурой Кокорин занимался преподаванием, проводил мастер-классы в России и за рубежом, был автором идеи создания Байкальской театральной школы.