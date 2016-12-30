Путин посмотрел фильм "Викинг" вместе с Козловским

Одним из первых зрителей вышедшего на широкие экраны фильма "Викинг" о жизни князя Владимира стал президент России Владимир Путин. Картина настолько понравилась главе государства, что он собирается посмотреть ее еще раз.

В российский прокат 29 декабря вышел фильм "Викинг", созданный по мотивам "Повести временных лет". Успел посмотреть российский блокбастер, съемки которого заняли более семи лет, и Владимир Путин.

Причем сделал он это в компании съемочной группы фильма. На кадрах с места событий видно, что место в первом ряду, помимо самого российского лидера, заняли министр культуры России Владимир Мединский, продюсер фильма Константин Эрнст и исполнитель главной роли Данила Козловский.

Президент подчеркнул, что в фильме описан важнейший для российской истории временной промежуток. А подается он так, как чувствуют авторы и артисты картины.



"Бесспорно, Мединский как историк скажет, что есть вопросы, которые с точки зрения специалистов могут быть оспорены, но это же не документальная вещь, а художественное произведение", - цитирует Путина портал "Вести.ру". Фильм настолько понравился российскому лидеру, что он пожелал его пересмотреть. "Уверен, что такие вещи нужны, с удовольствием посмотрю еще", – сказал президент.

Как писали Dni.ru, в сюжете блокбастер Андрея Кравчука присутствует буквально все: здесь и истинный страх, и интриги, и, конечно, любовь. "Ответ Чемберлену" или "наш вариант "Игры престолов" – именно так описывали создатели премьеру последние несколько лет.

Главную роль, князя Владимира Святославовича, играет знаменитый актер Данила Козловский. Возлюбленную князя играет Светлана Ходченкова. Для воссоздания атмосферы X века было создано более двух тысяч образов, все прорабатывалось до мельчайших деталей. Картина доступна в двух версиях – с возрастными ограничениями 12+ и 18+.