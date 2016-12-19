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Дэвид Линч удивил фанатов "Твин Пикса"
Линч и его закадычный друг – сценарист Марк Фрост – задумали воплотить в жизнь многосерийный проект о вымышленном ими городе Твин Пикс еще в середине 80-х годов. Премьера первого сезона состоялась в 1990 году и весьма заинтересовала зрителей.
В 1992 году Линч единолично создал приквел "Твин Пикс: Сквозь огонь", однако в прокате картина полностью провалилась. Несмотря на это, интерес современной публики к телепроекту сегодня лишь возрастает. Поклонники легендарного режиссера с нетерпением ждут третьего сезона, премьера которого состоится весной следующего года. Спустя почти 27 лет после выхода первой серии.
В новом тизере третьего сезона 70-летний Линч предстает в образе шефа регионального бюро ФБР Гордона Коула. Он с невозмутимым видом жует пончик и пристального смотрит на что-то или кого-то, находящегося вне поля зрения камеры. Всего на 2017 год анонсировано 18 серий нового сезона.
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