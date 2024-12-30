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Понедельник 30 декабря

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Семейные тайны: 5 книг с героями, хранящими секреты от самых близких

Семейные тайны: 5 книг с героями, хранящими секреты от самых близких
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У каждого человека есть секреты. Порой даже родственники не подозревают о скелетах в шкафах своих близких. Это может стать источником большого страдания и даже трагедий. Мы сделали подборку книг, доступных по Литрес Подписке, которые затянут в водоворот загадок и познакомят с оборотной стороной жизни респектабельных семейств.

"Добро не оставляйте на потом", Адриана Трижиани

Свой творческий путь Адриана Трижиани начала с кино. Она писала сценарии для документалистики, за что получила несколько профессиональных премий. Литература появилась как продолжение работы по осмыслению реальности. В основе большинства ее романов – правдивые истории, оформленные по законам художественных текстов. Это возымело успех. Писательницу заметили сразу после дебюта, у нее появились преданные читатели по всему миру. В этой книге речь идет о судьбе незаурядной женщины. Доменика росла в провинциальной Италии, но всегда хотела вырваться из предписанных ей происхождением сценариев. Она была для них слишком умна, свободолюбива и талантлива. Поэтому она выбирает нетипичную для ее окружения профессию – решает стать медсестрой. В атмосфере назревающей войны эта профессия забрасывает героиню в Шотландию, где она встречает своего возлюбленного – капитана дальнего плаванья Джона Мак-Викарса. Но прошлое и родная страна не отпускают и тянут Доменику назад.

"Дом лжи", Дэвид Эллис

Американец Дэвид Эллис называет себя, прежде всего, юристом, специалистом по конституционному праву, а только потом – писателем, автором детективных романов. В рамках первой профессии он достиг немалых успехов. Например, в 2009 году он выступал со стороны обвинения на процессе об импичменте губернатора Иллинойса Рода Благоевича в Сенате штата, а в 2014 году был назначен судьей Апелляционного суда Иллинойса. Эту должность ему удается успешно совмещать с творчеством. Главная интрига этой книги – множество сюжетных линий, ни одна из которых не кажется вполне правдоподобной. Слишком много тайн скрывается за внешне благополучной жизнью Саймона и Вики Добиас. Эта семья из Чикаго ни в чем не нуждается и излучает успех, но кто-то из них вполне может оказаться убийцей. Например, светской львицы Лорен Бетанкур. У пары много причин устранить женщину. Клубок лжи оказывается слишком запутанным. Все призвано скрыть самую чудовищную правду о прошлом респектабельного семейства.

"Piccola Сицилия", Даниэль Шпек

Даниэль Шпек – авторитетный сценарист, по его работам снято множество фильмов, некоторые из них удостоились фестивальных наград. Книги автора отличаются кинематографичностью. Сцена плавно перетекает в сцену, метод монтажа позволяет сделать неожиданные переходы, а характеры развиваются с каждой новой страницей. Действие этой истории, основанной на реальных событиях, разворачивается на Сицилии, у берегов которой затонул корабль. Историка Нину интересуют на нем не столько реликвии, сколько останки ее деда Морица, который долгое время считался пропавшим без вести. Ее интерес к прошлому своего родственника усиливается, когда она встречает на острове женщину, утверждающую, что она является дочерью Морица. Правда ли то, что дед героини имел вторую семью? Кто же был его избранницей? Для этого автор переносит читателей на 70 лет назад, когда на фоне трагических событий мировой истории разворачивалась одна из самых искрометных любовных интриг.

"Ген Рафаила", Катя Качур

Катя Качур – биолог по образованию, журналист по призванию, писатель по воле сердца. Она долгое время работала корреспондентом на "Первом канале", благодаря чему объездила полмира – снимала репортажи, специализируясь на культурной тематике. В книгах она использует драму как основу сюжета, умело приправляет повествование юмором и на новом уровне переосмысляет классический образ "маленького человека". В деревенской глуши под одной крышей живут генерал полиции в отставке и его теща – сельская учительница литературы. Им есть что делить, о чем спорить – склоки и борьба за власть составляют основу их отношений. Их объединяют не только созависимые отношения, но и общий враг. Именно он становится движущей силой трансформации персонажей и выхода из кровопролитных отношений на новый уровень.

"Все, чего я не сказала", Селеста Инг

Селеста Инг – профессиональный филолог. Английскую лингвистику она изучала в Гарварде, а в Университете Мичигана занималась литературой. После этого много публиковалась в журналах, была замечена как автор со своей узнаваемой интонацией и наконец выпустила дебютный роман, в который частично вложила историю своего взросления в семье выходцев из Гонконга. Благополучную семью потрясает ужасающее известие – любимая дочь Лидия найдена мертвой. Это событие заставляет всех погрузиться в прошлое, чтобы понять, что же привело к трагедии. Оказывается, бедная девушка всю жизнь посвятила себя тому, что достигала того, чего от нее хотели родители. Подавляя свои истинные желания, она хотела быть идеальной – стала врачом, многого добилась, но всегда была несчастной. Сейчас, когда ее не стало, семье предстоит столкнуться со всей нелицеприятной правдой о том, что же произошло на самом деле.

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30 декабря 2024, 15:22
Фото: freepik.com
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Фоторепортаж

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