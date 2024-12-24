5 книг, которые помогут окунуться в праздничную атмосферу

Новогоднее настроение – это то, что можно создать. Зажгите свечи, сварите какаю с корицей, включите любимую музыку… Не хватает только отличной книги, которая расскажет о чудесах. Вместе с книжным сервисом Литрес мы сделали подборку книг, которые помогут провести праздники уютно.

"И вот настало Рождество", Эмма Хэзерингтон

Ирландка Эмма Хэзерингтон начала писать в возрасте девяти лет с песенных текстов – в доме, где она росла, было всегда включено радио, мама будущей писательницы любила подпевать, готовя обед. Свой первый прозаический текст она создала, окончив колледж, где изучала маркетинг, рекламу и связи с общественностью. Рассказ выиграл региональный конкурс, а вслед за этим автор написала сценарий мюзикла и поставила его. За Эммой Хэзерингтон закрепилась слава плодовитого автора. Она пишет две книги в год, её основные жанры – детектив и романтическая комедия. Эта книга относится как раз ко второму. Это история о том, как два одиноких человека встречаются при довольно нелепых обстоятельствах – Роуз и Чарли арендуют один и тот же дом, потому что одинаково ненавидят Рождество и предпочитают сбегать в глушь от праздничной суеты. На этот раз каждого из них ждёт встреча со своей судьбой.

"Книжная деревушка в Шотландии. Зимняя Шотландия, уютная книжная лавка и по-настоящему новогодние чудеса", Катарина Херцог

Немецкая писательница Катарина Херцог больше всего на свете любит путешествовать. Новые необычные места вдохновляют её на творчество, дарят незабываемые впечатления и интересные знакомства. Ее книги пропитаны любопытством к жизни и жаждой приключений. На этот раз в центре сюжета – история начинающего арт-дилера Вики. Она отправляется в Шотландию. Это рабочая командировка – героиня должна найти и купить одно из первых изданий "Алисы в Стране чудес". Но почти сразу становится ясно, что это предприятие обречено на провал, ведь книга не продаётся, потому что она дорого для восьмилетнего мальчика как память о матери. Вика чувствует, как ее карьера летит под откос, однако эта неудача компенсируется атмосферой городка. В нем начинают происходить события вполне в духе Льюиса Кэрролла – абсурд, приправленный викторианским уютом.

"Рождество каждый день", Милли Джонсон

Милли Джонсон пришла в профессиональную литературу уже зрелым человеком – свой первый контракт с издательством она подписала в возрасте сорока лет. К тому времени за её плечами был опыт письма "в стол" и копирайтинга – она сочиняла поздравительные тексты для открыток. И конечно, она всегда любила читать. Среди авторов, которые оказали на неё наибольшее влияние, – Энид Блайтон, сестры Бронте, Джейн Остин, Кэтрин Куксон, Стэн Барстоу и Барри Хайнс. У них она училась наблюдательности, стилю и мастерству детали. В этой книге происходят рождественские чудеса. Герои оказываются изолированы от внешнего мира в провинциальном отеле из-за непогоды. Кто-то мечтает обратить на себя внимание возлюбленного и изменить отношения к лучшему. Другие, наоборот, ищут способ расстаться мирно и сохранить друг о друге добрые воспоминания. И вот они – обстоятельства, идеально подходящие для того, чтобы поговорить о главном. Будет ли это Рождество счастливым?

"Зимняя гостья", Сара Морган

Сара Морган живёт в пригороде Лондона. По ее словам, это идеальная локация для писателя. Кругом – живописная природа, располагающая к долгим прогулкам и созерцанию. Всегда можно найти время и место, чтобы обдумать сюжет или характер персонажей. Автор сконцентрировала силы на романтической прозе, адресованной, в основном, женской аудитории. В ее романах любовь всегда побеждает – это дает читателям надежду и отвлекает от будней, наполненных довольно тривиальными событиями. Эта история рассказывает об отношениях женщин разных поколений. В канун рождественских каникул сестры Саманта и Элла Митчелл отвечают на телефонный звонок их матери Гейл – женщины холодной и своевольной. Она сообщает им, что эти праздники пройдут в особой атмосфере, потому что произошло нечто чрезвычайно важное. Сестры не верят, но все же соглашаются приехать в ее дом, расположенный на шотландском нагорье. Они уверены – их ждут худшие зимние каникулы, но оправдаются ли ожидания?

"Когда приходит Рождество", Эндрю Клейвен

Американец по происхождению, Эндрю Клейвен давно живет в Лондоне. По его глубокому убеждению, сама атмосфера этой страны с ее туманами и вечным недостатком солнца располагает к тому, чтобы создавать мрачные истории в жанре нуара и триллера. В этой аудиокниге к ним ещё примешан детективный сюжет. Преподаватель английской литературы Кэмерон Уинтер должен доказать невиновность Трэвиса Блэйка – этот человек уже признался в убийстве своей любовницы, но есть основания полагать, что он почему-то врёт. Чтобы начать расследование, Уинтер должен сначала навести порядок в собственном прошлом. Оказывается, что там предостаточно скелетов в шкафах и ужасающих призраков. Все эти препятствия заставляют надеяться только на рождественской чудо. Вдруг оно случится и поможет распутать запутанный клубок преступлений и лжи.