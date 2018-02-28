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Toyota Hilux: когда обычного багажника мало

Фото: Родион Газманов
Родион Газманов

Родион Газманов блогер

 Российский эстрадный певец, актер, ведущий. Сын Олега Газманова. Стал известен как исполнитель песни "Люси" в дуэте с отцом
Если у вас есть дача в пригороде и свободные 2,4 миллиона, то Toyota Hilux – автомобиль из категории “Боже, почему я не подумал об этом раньше?”. Способный тащить за собой трехтонный прицеп и еще почти тонну груза на себе, этот пикап – находка для тех, кому регулярно приходится что-то перевозить своими силами. 
прочитано 469 раз

Итак, перед нами самый настоящий пикап, гроза бездорожья и просто машина веселого оранжевого цвета Toyota Hilux.

Toyota Hilux
Цена, руб 2 568 582
Цена в минимальной конфигурации, руб 2 391 000
Двигатель (объем/мощность, л.с.) 2755/177
Привод полный/задний
Разгон 0-100, сек 11,6
Смешанный расход (на сайте / тест-драйв), л/100 км 8,5 / 13,8
Снаряженная масса, кг 2150-2230
Длина/ширина/высота, мм 5530/1855/1815
Дорожный просвет, мм 227
Объем багажника, л 2933

Занятно, но я об этом не знал. Первое поколение этого автомобиля сказало “коничи-ва” окружающему миру аж в 1968 году. Автодизайн за это время успел не только далеко шагнуть, но и сделать несколько витков по спирали истории. Пятьдесят лет на рынке – это вам не шутки.

Фото: Родион Газманов

Выбор двигателей тогда варьировался от полуторалитрового до двухлитрового с максимальной мощностью 109 лошадиных сил. Но не в лошадях дело, мы с вами должны это понимать. Не в лошадях, когда речь идет о грузоподъемности и разгоне с места. Здесь на арену выходит его величество крутящий момент. Современный Hilux может похвастаться 450 Н/м при 2500 оборотах в минуту и еще тем, что он очень здорово смотрится на фоне снежных пейзажей. Мне кажется, пятьдесят лет не прошли для японских автоинженеров даром, как вы считаете?

Фото: Родион Газманов

Несмотря на то, что пикап имеет непривычную для глаз форму, дизайнерам удалось сбалансировать экстерьер, сделав его гармоничным и целостным.

Фото: Родион Газманов

На громадной пятиметровой машине мелкие фишки смотрятся на удивление вкусно и интересно.

Фото: Родион Газманов

Зато из-за большого багажника салон кажется тесным. Возможно, из-за гитары, которую пришлось положить на заднее сиденье, чтобы не морозить. Зато тепло одетый коллектив прекрасно себя чувствует в открытом багажнике. Если быстро не ехать, конечно же.

Фото: Родион Газманов

Торпедо и приборная панель выглядят современно по форме, но консервативно по содержанию. Крупные пластиковые кнопки, никакого климат-контроля, только регулировка работы печки (климат-контроль здесь – опция).

Фото: Родион Газманов

А вот текстура сидения мне очень понравилась, как на вид, так и тактильно. Слегка шершавая, обивка немного напоминает кору дерева, но на деле она гораздо мягче, конечно.

Фото: Родион Газманов

Два циферблата и экран посередине. Вместе с синим ободком и такой же подсветкой это классика для “Тойоты”.

Фото: Родион Газманов

Что мне не нравится здесь, да и в принципе в современных интерфейсах (за исключением нескольких марок, решивших эту проблему) – разделение функций между экраном на приборной панели и экраном на торпедо. Но эта традиция тянется еще с тех времен, когда большой дисплей был опцией, за дополнительные деньги. Кстати, занятный момент: как и в нынешнем поколении Mercedes, экран здесь имеет чуть закругленную форму и металлический ободок, но если в “мерсах” этот экран смотрится на торпедо абсолютно чужеродно (не путать с двухэкранной компоновкой, когда дисплей от приборки продолжается аж до середины торпедо!), то здесь все красиво и органично. А это потому, что он грамотно и красиво вписан в интерьер.

Фото: Родион Газманов

А что это у нас аудио выключено? Давайте включим! Для пятиметровой машины у HILUX очень небольшой салон, почти прямоугольной формы, озвучка которого – задача тривиальная. Поэтому акустика звучит хорошо. Рок-н-ролльные хиты и задорные старички AC/DC, которыми я проверяю каждую автоакустику, звучат хорошо. Кантри, кстати, звучит вообще прекрасно – а ведь это первый выбор тех, для кого эта машина была изначально рассчитана в принципе. А вот оркестровая классика чуть мылится. Все-таки это не hi-end.

Фото: Родион Газманов

В любом случае, для JBL характерен читаемый верх и выраженная середина. Если хотите, прибавьте чуть-чуть низы. Это подхватит нижнюю середину и сделает звук богаче и теплее.

Фото: Родион Газманов

Как едет? Мощно. Конечно же о разгоне до 100 в официальной документации скромно умолчали, поэтому информацию пришлось искать в интернете. 11,5 – весьма неплохой показатель, с учетом того о каком автомобиле мы говорим. Это пикап. С ним никто гоняться все равно не будет.

Фото: Родион Газманов

Я бы хотел назвать подвеску мягкой, но не могу, потому что мягкости и плавности здесь не хватает. Ходовая часть рассчитана на нагрузку, поэтому комфортом пришлось немного поступиться. Не окончательно, но все же ощутимо. Зато почти тонна груза в багажнике, не забывайте. Сюда можно складывать всех, кто не уступил вам дорогу. Хотя с учетом высоты и размеров автомобиля, таких найдется немного. Я уверен.

Фото: Родион Газманов

Сзади тут вообще есть где разгуляться. А еще здесь нет парктроника, но есть фаркоп. О символизме и последствиях этого сочетания думайте сами.

Фото: Родион Газманов

Переходя к выводам, HILUX оказался удобным и неприхотливым для своих размеров и класса. Отличный движок позволяет без труда возить с собой все, что вам когда-нибудь понадобится, от гитары, авоськи с капустой и синхрофазотрона, до статуи Церетели. Однако, если у вас нет дачи, рассады, картошки в мешках и необходимости это все регулярно возить, то, как говорится в анекдоте про верблюдов, “нафига нам весь этот тюнинг в зоопарке?”.

Фото: Родион Газманов

Несмотря ни на что, расставаться с рыжим здоровяком было немного грустно, и оказавшись недавно в офисе “Тойоты”, заметив на парковке знакомые очертания Hilux, я улыбнулся и помахал ему как старому знакомому, с которым нас связывало отличное приключение.

Обзор подготовлен для портала Dni.ru

28 февраля 2018, 10:49

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