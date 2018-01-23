5 секретов соблазнения взрослой женщины

Допустим, ты студент, который не сводит глаз с упругой груди молодой училки по физике. А может, ты давно запал на соседку, и мечтаешь, чтобы она угостила тебя вареником. Я не говорю о тех случаях, когда очаровательная взрослая попутчица оказалась с тобой в одном купе, и появилась реальная тема отлично провести время…



Короче говоря, если ты окажешься в одной из таких ситуаций, то тебе будут в кассу мои советы.



Секрет первый. Пойми, что у тебя есть шанс.

Ты знаешь, сколько прекрасных юношеских фантазий не стали реальностью только потому, что парень думал что-то вроде "она никогда на меня не посмотрит"? О, никогда не думай так до тех пор, пока у тебя не появятся для этого веские основания.

Возможно, ты слышал о том, что взрослые дамы смотрят на обеспеченность и состоятельность, а тут ты в пролете? Но, в то же время, ты пока не понимаешь главного: того, что молодость, как поется в песне, "важней погон". Женщины склонны связывать свою жизнь с сильными и надежными мужчинами, это правда. Но это не значит, что они не фантазируют о молодых и резвых парнях. Вдруг ты как раз молодой и резвый?

Секрет второй. Не пытайся ее обмануть.

Теперь, когда ты понял, что у тебя есть реальный шанс на покорение любой взрослой дамы, встает вопрос о том, как себя вести. Знаешь, какую самую большую ошибку совершают парни при таких знакомствах? Они пытаются казаться старше и круче, чем они есть. И из-за этого выглядят неадекватно.

Не пытайся казаться более мужественным, употребляя грубые слова или мат, или обращаясь с ней нарочито панибратски – она этого не оценит. Чем ближе ты к своему обычному образу, тем лучше. Твоя стеснительность и невинность может даже стать козырем. Некоторые взрослые дамы просто млеют от таких "учеников".

Секрет третий. Береги ее репутацию.

На самом деле, самая большая сложность, которая тебя подстерегает – это то, что дама будет опасаться огласки. В нашем обществе не принято открыто заявлять о том, что ты встречаешься с веселыми студентами. Такая женщина вызывает в обществе даже больше неодобрения, чем проститутка. Если про проститутку скажут, что это она от нужды, то "энтузиастка" будет считаться мерзкой развратницей.

К тому же многие дамы уже несвободны. Если это так, убеди свою даму в том, что ты можешь хранить тайны и никому не расскажешь ваш маленький секрет.

Секрет четвертый. Не бойся ухаживать.

Еще одна причина, по которой взрослые женщины опасаются оторваться в компании молодежи это то, что они подозревают: в таких отношениях придется играть роль мамочки. Не каждая женщина готова к этому.

Лучше не ломать стереотипы и вести себя так же, как ты вел бы себя с ровесницей – заплатить за кофе или предложить свой пиджак когда похолодало. Самая самостоятельная бизнес-леди будет тронута до слез твоей заботой. Не надо выходить из бюджета и разбивать копилку, но мелкий знак внимания – это так важно для нас.

Секрет пятый. Хвали и поощряй.

Ну и последнее, что может удержать ее от того, чтобы закрыться с тобой в туалете, к примеру. Она стесняется. Ты молодой, и ей кажется, что ее тело может показаться тебе неидеальным. Вдруг ты заметишь, что ее грудь чуть тронута гравитацией, или что ее попа слишком большая? Так что, если женщина тебе действительно понравилась, не стесняйся похвалить ее тело. В рамках допустимого, разумеется. Скажи, что тебе нравится именно такая зрелая красота и роскошные формы. Что, кажется кто-то уже зовет тебя на чай?

Ну, удачи тебе, малыш. Не благодари.