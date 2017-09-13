Ураганная дипломатия

Все авторы

Самое читаемое

Шубская веселится на свадьбе после смерти Глаголевой
Нагиев готовил убийство Пугачевой
Максакова пристыдила располневшего сына за выступление в Крыму
У беременной Кейт Миддлтон смертельное осложнение
Иван Ургант о расставании с женой и отказе от отцовства
партнеры
Среда 13 сентября
Лента новостей
13:25
Кому выгодна истерия вокруг "Матильды"
13:14
Как мошенники узнают телефонные номера
13:13
Модель стала директором Белого дома
12:58
Россия изобличила хитрость Лукашенко и Назарбаева
12:22
Ведущий напал с ножницами на коллегу в прямом эфире (видео)
12:00
Газманов выжал из возбужденного Киркорова все соки
11:51
Террористы подняли на уши всю Россию
11:48
Госдума повысит политический статус молодежи
11:45
Частый секс спасет от слабоумия
11:37
Володин обозначил Госдуме приоритеты
11:34
В Петербурге водитель протаранил остановку с людьми (видео)
11:34
На Первом канале открестились от "помета" Урганта
11:30
Суд признал "Трансаэро" банкротом
11:15
Известный певец покинул Москву после жестокого избиения
11:13
Предатель Родченков внезапно отказался "стучать" на Россию
11:08
Раскрыт секрет "живучести" якутов
10:59
В Москве задержали замглавы ФСИН
10:57
Преобразившаяся Варнава стала неузнаваема
10:41
Жаждавшая селфи туристка залетела под мчавшийся Mercedes (видео)
10:35
В Москве завершилось благоустройство 100 улиц и площадей
10:29
Соловьев отреагировал на угрозу Урганта
10:27
Невеста звезды КВН умерла от рака груди
10:02
Саакашвили пропал без вести под покровом ночи
10:01
Расставшаяся с мужем Бледанс сделала заявление
09:56
В России пересчитали больных детей
09:51
В Московском зоопарке родился детеныш кошачьей акулы
09:36
Отец простил Эрнста после известия о беременности Малышевой
09:21
WADA "очистило" от допинга 95 российских атлетов
09:19
Сотрудники McDonald's рассказали об обмане клиентов
09:14
В пруду на севере Москвы нашли труп мужчины
09:05
Киркоров не удержался на ногах перед Аллегровой
08:54
Андреева столкнулась с бывшей возлюбленной Бондарчука
08:52
Андрей Ургант вмешался в скандал с "соловьиным пометом"
08:37
Умерла депутат Госдумы Ирина Евтушенко
08:34
53-летняя Маша Распутина сбежала от деспотии мужа
08:31
Презентация нового iPhone обернулась фиаско
08:17
Трамп хамски отверг дружбу с Россией
07:54
В центре Москвы мужчина открыл стрельбу
22:22
У собора Саграда Фамилия в Барселоне ищут бомбу
22:11
На презентации Apple показали новые iPhone
22:03
У Шепелева набросились на последнего мужа Натальи Лагоды
22:01
После вспышек на Солнце людям пообещали по личному концу света
21:37
Порошенко высмеяли за нелепый пиар с борщом
21:31
Дочь избивала певицу Миансарову
21:17
Волне телефонного терроризма в России нашли неожиданное объяснение
21:09
В Москве заступившемуся за девушку прохожему выстрелили в голову
20:58
Липницкая забыла про Тутберидзе
20:28
Дональд Трамп стал дедушкой в девятый раз
20:18
Ссора Урганта и Соловьева расколола Россию
20:14
В работе сервисов Google произошел сбой
20:05
Apple презентует новинки (видео)
19:59
В Псковской области вводят новое ограничение на алкоголь
19:50
В здание Федерации еврейских общин в Москве бросили коктейль Молотова
19:34
Братья Путин и Шойгу живут в деревне
19:26
Нарушившие финскую границу любители селфи отделались штрафом
19:18
Скандальную "Матильду" покажут в Госдуме
19:13
Устроивший бойню под Тверью умрет в тюрьме
19:09
Мирным жителям в Сирии грозит новая смертельная опасность
18:37
Дочь Георгия Буркова обвинила врачей в его смерти
18:13
Два грузовика смяли легковушку под Нижним Новгородом
18:02
В телефонном терроризме в России замешана Украина
18:02
Родственники собирают деньги для пострадавшей при взрыве в Киеве красотки
17:54
Пассажиры пожаловались в полицию на задержку рейса из Москвы
17:42
Больная Кейт Миддлтон решила родить во дворце
17:32
Снимавший голую девочку москвич оказался известным режиссером
17:21
Киркоров: В России только две дивы – я и Басков
17:15
Кожевникова жестко ответила обидчикам
16:57
В Москве побит вековой температурный рекорд
16:36
Чем займется Госдума в осеннюю сессию
16:35
Известную певицу насиловала родная мать
16:25
Липницкая в Израиле потеряла связь с миром
16:22
У Ким Чен Ына отыскали тайный бизнес
16:11
На Пушкинской набережной появится гоночная трасса для студентов
16:05
Назван спонсор атаки Саакашвили на Порошенко
15:59
Скандальная звезда "Дома-2" метит на место Бузовой
15:58
Русофоб Зеленский потерял прибыльную работу
15:55
Крупнейшие сети кинотеатров отказались от "Матильды"
15:29
Красивая история любви Алены Водонаевой и Алексея Косинуса
15:24
Опубликованы уникальные снимки теракта 9/11 из космоса (фото)
15:20
Тимошенко отвергла награду в пользу слезливого Порошенко
15:01
Известный голливудский актер рассказал о съемках в порно
15:00
Эксперты объяснили сокращение пенсий
14:51
Аэропорт Жуковский остался без электричества
14:48
Жуткие последствия урагана "Ирма"
14:43
Муж отказался говорить о разводе с Бледанс
14:32
Соловьев рассвирепел из-за оскорблений Урганта
14:29
Чемпиона Европы из России жестко наказали за майку с Путиным
14:22
Поседевшую Липницкую вынудили сказать о ее тяжелой болезни
14:16
МЦК активно интегрируется в транспортную сеть Москвы
14:14
Что построено в Москве ко Дню города
14:04
Ученые предупредили об опасности длительного сидения на стуле
13:54
По всей России массово эвакуируют людей
13:46
У сына Максаковой появился настоящий отец
13:45
Топ-5 необычных видов фитнеса
13:45
Топурия исхудала после расставания с мужем
13:31
Самолет протаранил дерево и рухнул на автомобили (видео)
13:30
В парке "Зарядье" заработало умное освещение
13:29
Над Петербургом замечено НЛО (видео)
13:12
Беременным разрешили алкоголь
13:11
Кабаева забыла купальник дома
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Агутин о смертельном урагане "Ирма": Я не смог спасти дочь
Капризная Дана Борисова довела Леру Кудрявцеву (видео)
Муж развелся с Бледанс и нашел новую любовь
63-летнюю Любовь Успенскую трудно узнать
Бондарчук и Андреева разъехались
Ссора Урганта и Соловьева расколола Россию
Блоги

Ураганная дипломатия

Фото: GLOBAL LOOK press/Daily News Photos
Андрей Баранов

Андрей Баранов блогер

 Закончил МГУ имени Ломоносова, кандидат наук. Автор пьесы "Апельсиновый остров" (диплом "За современную политическую пьесу" конкурса "Действующие лица" 2006 года). Страница автора.
Повсюду на нашей планете катаклизмы бушуют. И только в России, к счастью, наступило так называемое "бабье лето".
прочитано 310 раз

Вот на Америку напал ураган "Ирма". Жуткие кадры потрясают мир – все нажитое непосильным трудом трудящихся штата Флорида ушло под воду. Ветер, дождь, массовая эвакуация, миллионы спасаются бегством и все это с небес благословляет президент Трамп – и.о. Господа Бога. Десятки тысяч нашли спасение во временных убежищах. Мария Шарапова, постоянная жительница Флориды, нашла убежище в Нью-Йорке где посмотрела на Манхэттене спектакль "Мастер и Маргарита" но все время думала об оставленном штате, о чем и сообщила в твиттере. Заодно Мария представила публике свою автобиографическую книжку "Неудержимая", ну почти как ураган "Ирма". Кстати общий ущерб от ураганов "Харви" и "Ирма" составит аж триста миллиардов долларов, сравнимо с золотым запасом РФ. Словом, трясет Америку.

Михаил Саакашвили. Фото: GLOBAL LOOK press/Jaap Arriens

И Украину тоже как выяснилось трясет – на нее напал ураган "Мишико". Михаил Николозович прорвался через польскую границу, хотя ему по громкоговорящей связи и приказывали выйти из поезда и разойтись. Ну он и разошелся, то есть расходился, со сторонниками прорвал пограничное оцепление и ужинал уже во Львове, под охраной бойцов батальона "Донбасс". Министр внутренних дел Аваков сравнил нашествие Мишико с восстанием в настоящем Донбассе. Так человек без гражданства заставил считаться с собой целую новую "незалэжную" державу и потряс в очередной раз местный бомонд, всколыхнул атмосферу. Казалось этот шторм по имени "Мишико" ослабел до третьей или даже второй степени – но он снова набрал силу, Юля Тимошенко помогла ему раскрутиться как спиннеру.

На Ближний восток налетела Мария Захарова, сопровождавшая министра Лаврова. Вся в черном, соблюдая местный дресс-код, приняла участие во встрече с саудовским королем Салманом. Цены на нефть немедленно начали расти. На Дальнем же востоке прошел Восточный экономический форум с участием первых лиц партии и правительства – и тут же пошли инвестиции, проекты, всех заштормило, то есть поднялся уровень предпринимательской активности. Раньше давали по одному гектару земли в руки – теперь собрались по два.

Фото: GLOBAL LOOK press/Daily News Photos

Францию с Италией аналогично дожди заливают. Ну тут вроде бы никакой политики – дождь и дождь, вода с небес. Рим вот-вот смоет, вечный казалось бы город. Метро затоплено, есть жертвы. Грязевые потоки льются по извилистым улочкам Неаполя и Флоренции. Совсем прямо романтики не осталось. В конце лета было очень жарко – и вот как похолодало так и началось. Мало мигрантских орд – еще и погода разгулялась.

Ну и в Корее конечно также буря в стакане воды. Там правда штормов пока не наблюдается, зато политически штормит не по детски – до ядерной войны два шага. То Трамп пошлет туда авианосную эскадру то назад отзовет. Испытывает терпение дорогого товарища председателя Ким Чен Ына. Проверяет кто первый сморгнет при взгляде. А у Кима нервы как известно стальные. Сказал что испытает новую ракету – значит траву будет есть вместо любимого эмментальского сыра но таки испытает. Никакие угрозы и авианосцы его не остановят. Тем боле что президент США нашел им применение на родине – спасать население Флориды от урагана "Ирма" предполагается в том числе и с помощью американских ВМС. Даже губернатор штата и то выступал в кепочке с надписью "Navy". Неясно правда зачем столько техники, мародеров что ли расстреливать с вертолетов, но "вся королевская рать" приведена в полную боевую готовность.

Михаил Саакашвили. Фото: GLOBAL LOOK press/YOSHIO TSUNODA 

А в Сирии как ураган продвигается армия правительственных войск президента Асада. Даром что еще не так давно она из окопов выбраться не могла. Разблокировали уже Дер-эз-Зор, лично министр Шойгу прилетал в Дамаск поздравить. На Западе почему-то не рады – террористы бегут, главарей эвакуируют вертолетами, все надо начинать сначала. Все пропало, товарищ Макфол, все погибло. Тоже какие-то ураганные процессы вместо прежней вялой позиционной войны.

И только в России, к счастью, наступило так называемое "бабье лето". Необычайно теплая погода поставила рекорд чуть ли не за восемь десятков лет осознанных наблюдений. Вслед за холодным и дождливым летом мы получили период тепла и спокойствия в осенние дни. Тут конечно хочется зачитать какую-нибудь подходящую мораль и пожелать нам предсказуемой и разумной власти, спокойных президентских выборов, обеспечивающих многолетнее процветание и стабильность. Но собственно возможно так и будет. У нас правда пока держат интригу чтоб чиновники не успокаивались и работали как дизель в Заполярье, однако корабль должен придти в тихую гавань без всяких революций и штормов.

13 сентября 2017, 11:24

комментарии

Политика

Володин обозначил Госдуме приоритеты
Саакашвили пропал без вести под покровом ночи
Трамп хамски отверг дружбу с Россией
Москва ткнула Киев носом в украинскую Конституцию

Шоу-бизнес

Галкин о возвращении Малахова на Первый канал
Газманов выжал из возбужденного Киркорова все соки
Странная семья Владимира Машкова
Известный певец покинул Москву после жестокого избиения

Проишествия

В телефонном терроризме в России замешана Украина
Родственники собирают деньги для пострадавшей при взрыве в Киеве красотки
Снимавший голую девочку москвич оказался известным режиссером
Мирным жителям в Сирии грозит новая смертельная опасность

Lifestyle

Крупнейшие сети кинотеатров отказались от "Матильды"
Дочь Георгия Буркова обвинила врачей в его смерти
Крупнейшие сети кинотеатров отказались от "Матильды"
Вышел трейлер финальной части "50 оттенков серого" (видео)
Шоу-бизнес

Агутин о смертельном урагане "Ирма": Я не смог спасти дочь

Певец огорчен тем, что не получилось уговорить наследницу покинуть опасный район

Шоу-бизнес

53-летняя Маша Распутина сбежала от деспотии мужа

Певица призналась, что не обошлась без помощи близкого друга
Политика

Трамп хамски отверг дружбу с Россией

Москва хотела наладить отношения с Вашингтоном
Шоу-бизнес

Невеста звезды КВН умерла от рака груди

Медики не смогли спасти избранницу артиста

Гороскоп

После вспышек на Солнце людям пообещали по личному концу света
Лишние люди истощают Иосифа Кобзона
Гороскоп с 11 по 17 сентября 2017 года
Кто стоит за успешной карьерой Бузовой

Фоторепортажи

Модель стала директором Белого дома
Киркоров не удержался на ногах перед Аллегровой
Красивая история любви Алены Водонаевой и Алексея Косинуса
Жуткие последствия урагана "Ирма"

Спорт

Липницкая забыла про Тутберидзе
Чемпиона Европы из России жестко наказали за майку с Путиным
Тарасова оценила революцию в фигурном катании
Роднина рассказала о переезде в США

Регионы

Устроивший бойню под Тверью умрет в тюрьме
Пенсионерка плутала в лесу 7 дней и выжила после встречи с медведем
Скромница Поклонская пришла к обреченным россиянам
Обрушение кинотеатра в Балашихе попало на видео
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru