Ураганная дипломатия

Повсюду на нашей планете катаклизмы бушуют. И только в России, к счастью, наступило так называемое "бабье лето".

Вот на Америку напал ураган "Ирма". Жуткие кадры потрясают мир – все нажитое непосильным трудом трудящихся штата Флорида ушло под воду. Ветер, дождь, массовая эвакуация, миллионы спасаются бегством и все это с небес благословляет президент Трамп – и.о. Господа Бога. Десятки тысяч нашли спасение во временных убежищах. Мария Шарапова, постоянная жительница Флориды, нашла убежище в Нью-Йорке где посмотрела на Манхэттене спектакль "Мастер и Маргарита" но все время думала об оставленном штате, о чем и сообщила в твиттере. Заодно Мария представила публике свою автобиографическую книжку "Неудержимая", ну почти как ураган "Ирма". Кстати общий ущерб от ураганов "Харви" и "Ирма" составит аж триста миллиардов долларов, сравнимо с золотым запасом РФ. Словом, трясет Америку.

И Украину тоже как выяснилось трясет – на нее напал ураган "Мишико". Михаил Николозович прорвался через польскую границу, хотя ему по громкоговорящей связи и приказывали выйти из поезда и разойтись. Ну он и разошелся, то есть расходился, со сторонниками прорвал пограничное оцепление и ужинал уже во Львове, под охраной бойцов батальона "Донбасс". Министр внутренних дел Аваков сравнил нашествие Мишико с восстанием в настоящем Донбассе. Так человек без гражданства заставил считаться с собой целую новую "незалэжную" державу и потряс в очередной раз местный бомонд, всколыхнул атмосферу. Казалось этот шторм по имени "Мишико" ослабел до третьей или даже второй степени – но он снова набрал силу, Юля Тимошенко помогла ему раскрутиться как спиннеру.

На Ближний восток налетела Мария Захарова, сопровождавшая министра Лаврова. Вся в черном, соблюдая местный дресс-код, приняла участие во встрече с саудовским королем Салманом. Цены на нефть немедленно начали расти. На Дальнем же востоке прошел Восточный экономический форум с участием первых лиц партии и правительства – и тут же пошли инвестиции, проекты, всех заштормило, то есть поднялся уровень предпринимательской активности. Раньше давали по одному гектару земли в руки – теперь собрались по два.

Францию с Италией аналогично дожди заливают. Ну тут вроде бы никакой политики – дождь и дождь, вода с небес. Рим вот-вот смоет, вечный казалось бы город. Метро затоплено, есть жертвы. Грязевые потоки льются по извилистым улочкам Неаполя и Флоренции. Совсем прямо романтики не осталось. В конце лета было очень жарко – и вот как похолодало так и началось. Мало мигрантских орд – еще и погода разгулялась.

Ну и в Корее конечно также буря в стакане воды. Там правда штормов пока не наблюдается, зато политически штормит не по детски – до ядерной войны два шага. То Трамп пошлет туда авианосную эскадру то назад отзовет. Испытывает терпение дорогого товарища председателя Ким Чен Ына. Проверяет кто первый сморгнет при взгляде. А у Кима нервы как известно стальные. Сказал что испытает новую ракету – значит траву будет есть вместо любимого эмментальского сыра но таки испытает. Никакие угрозы и авианосцы его не остановят. Тем боле что президент США нашел им применение на родине – спасать население Флориды от урагана "Ирма" предполагается в том числе и с помощью американских ВМС. Даже губернатор штата и то выступал в кепочке с надписью "Navy". Неясно правда зачем столько техники, мародеров что ли расстреливать с вертолетов, но "вся королевская рать" приведена в полную боевую готовность.





А в Сирии как ураган продвигается армия правительственных войск президента Асада. Даром что еще не так давно она из окопов выбраться не могла. Разблокировали уже Дер-эз-Зор, лично министр Шойгу прилетал в Дамаск поздравить. На Западе почему-то не рады – террористы бегут, главарей эвакуируют вертолетами, все надо начинать сначала. Все пропало, товарищ Макфол, все погибло. Тоже какие-то ураганные процессы вместо прежней вялой позиционной войны.

И только в России, к счастью, наступило так называемое "бабье лето". Необычайно теплая погода поставила рекорд чуть ли не за восемь десятков лет осознанных наблюдений. Вслед за холодным и дождливым летом мы получили период тепла и спокойствия в осенние дни. Тут конечно хочется зачитать какую-нибудь подходящую мораль и пожелать нам предсказуемой и разумной власти, спокойных президентских выборов, обеспечивающих многолетнее процветание и стабильность. Но собственно возможно так и будет. У нас правда пока держат интригу чтоб чиновники не успокаивались и работали как дизель в Заполярье, однако корабль должен придти в тихую гавань без всяких революций и штормов.