Отпуск как экстрим

Вот и пришло лето в среднюю полосу России. Как говорится, уж и не ждали. Тепло стало, даже жарко. Но поздно – граждане начали расползаться по различным курортным зонам. Все бы хорошо – но нет идеальных мест для отдыха. То там случается одно, то другое, все дела да случаи.

В тихой Абхазии стали "пошаливать" разбойники. Дескать, кошелек или жизнь – и те, кто выбирают кошелек, с драгоценной жизнью расстаются, как пришлось туристу из Москвы, любителю активного отдыха, у которого еще и всю семью взяли в заложники. Негодяев ловят всем миром, бывает даже и удачно, но людей уже не вернешь. Там же, в Гудаутском районе, другие разбойники пытками выбили, прямо утюгом выжгли, у семейства переехавших петербуржцев деньги на ремонт домика, а еще одним туристкам-петербурженкам по возвращении с водопадов и вовсе не повезло – рядом взорвался военный склад. Двое погибших, несколько десятков пострадавших, что называется – съездили отдохнуть. Республика-то маленькая, все рядом – и склады со взрывчаткой, и маршруты конных прогулок. Туроператоры опасаются, что спрос на Абхазию упадет.

Но, надо сказать, наш человек рвется всюду куда нельзя: и в тот же Египет после воздушных взрывов путешественники любым путем пытались улететь несмотря на запрет – и через Белоруссию, и через Израиль, да хоть ползком. Уж сколько наш МИД не предупреждал, что опасно – не слушали. Сам же МИД, в лице его энергичного спикера Марии Захаровой, в этом году предпочел отдых на отечественных курортах – в Железноводске, в горах Кавказа.

За границей опасности повсюду. Ведь в Египте, скажем, террористы с ножами на отдыхающих бросаются, режут не из-за презренных денег, а за "святые принципы". Один такой исламист, наслушавшись вражеской пропаганды, подплыл, вылез на пляж в Хургаде, и давай резать всех подряд. Наша туристка от него отбилась чудом, а вот немкам не повезло. Негодяя задержали, ударили шезлонгом, не дали уплыть восвояси. Но ото всех не отобьешься.

Помимо бандитов и экстремистов наших туристов поджидают и другие опасности. В знойной Турции, в курортном Мармарисе, несколько сотен человек просто-напросто выперли из пятизвездочного отеля. Дело в том, что его владелец, шейх из Катара, устроил судебную тяжбу с арендаторами и суд выиграл, ну а отдыхающие, которые были ни сном, ни духом — проиграли. Их конечно расселили по другим гостиницам с помощью ассоциации отельеров, но осадок остался.

Конечно, для безопасности и комфорта отдыхающих делается все больше. Например, появилось предложение не пускать автомобили с бензиновым двигателем в курортные зоны. То есть от больших опасностей мы защитить курортников не можем, но от бензиновых выхлопов – постараемся. Пусть граждане ездят на электромобилях и велосипедах.

Ну и на прощание немножко позитива. В Египет вот-вот снова полетят самолеты! Наша комиссия приезжала, проверяла все ли безопасно в аэропорту, надежно ли охраняют, на замке ли воздушная гавань. Но вот незадача – как раз во время приезда делегации выключилось электричество. Теперь генпрокурор страны утверждает, что это диверсия, и решил посадить с десяток аэропортовских работников на пятнадцать суток. В целом ситуация выправляется, свет в конце тоннеля уже виден. Но спасение утопающих по-прежнему зависит в первую очередь от их бдительности.