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Главная слабость "Томагавков"

Фото: Ford Williams/Getty Images
Александр Михайлов

Александр Михайлов блогер

 Российский блогер, публицист, выпускник Военного университета Министерства обороны РФ. Автор блога в "Живом журнале".
В ночь на 7 апреля США нанесли ракетный удар по аэродрому в Сирии, с которого якобы была проведена химическая атака. Целью ракетного удара американских военных был аэродром Шайрат в провинции Хомс.
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Ракетный удар США по сирийскому аэродрому был, прежде всего, "имиджевой операцией" для Дональда Трампа, которому необходимо доказать американскому истеблишменту, что он никаким образом не зависит от президента России Владимира Путина. А давление на Трампа уже дошло до того предела, после которого обычно объявляют импичмент. В тоже время, США намеренно ударили по аэродрому сирийских ВВС, который не был прикрыт российским "зонтиком" систем ПВО. О том, что аэродром Шайрат не находился под защитой российских систем противовоздушной обороны, американцы были осведомлены.

Россия уже приостановила действие Меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии, ранее заключенного с США. Предполагаю, что в ближайшем будущем произойдет усиление присутствия российских систем С-300В4 и С-400, которые возьмут под свою защиту военные объекты сирийской армии. Впрочем, для того, чтобы сбивать крылатые ракеты "Томагавк", вполне достаточно российских ЗРК малой и средней дальности – ЗРК "Тор", "Тор-М1" и ЗРК "Бук-М2".

Несколько слов об американской крылатой ракете "Томагавк".

"Томагавк" – это американская многоцелевая высокоточная крылатая ракета, находящаяся, прежде всего, на вооружении кораблей и подводных лодок ВМС США. Боевая часть ракеты может быть ядерной, полубронебойной, фугасно-осколочной, кассетной, проникающей или бетонобойной. С 2004 года и до сегодняшнего дня на вооружении американских вооруженных сил находится, прежде всего, ракета RGM/UGM-109E Tactical Tomahawk.

Фото: GLOBAL LOOK press/ZUMAPRESS

В этой модели ракеты использована современная электроника, инерциальная система наведения, интеллектуальные системы TERCOM и DSMAC, работа которых основана на сверке данных высотомера с цифровой картой поверхности, заложенной в бортовом компьютере ракеты.

Принцип работы "Томагавка" следующий: ускоритель придает начальное ускорение и выбрасывает ракету на высоту 300-400 метров. После этого раскрывается стабилизатор и крылья, включается маршевый двигатель, и ракета выходит на заданную высоту и скорость.

Дальность полета различных модификаций "Томагавков" варьируется от 1200 до 2500 километров. Средняя скорость полета составляет 885 км/час. То есть ракета "Томагавк" летит с дозвуковой скоростью, и не способна лавировать с большими перегрузками, а также не может использовать ложные цели. Именно поэтому ракета "Томагавк" уверенно поражается современными российскими средствами ПВО и ПРО, в случае принятия соответствующего решения со стороны военного командования. 

7 апреля 2017, 18:26

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