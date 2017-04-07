Главная слабость "Томагавков"

В ночь на 7 апреля США нанесли ракетный удар по аэродрому в Сирии, с которого якобы была проведена химическая атака. Целью ракетного удара американских военных был аэродром Шайрат в провинции Хомс.

Ракетный удар США по сирийскому аэродрому был, прежде всего, "имиджевой операцией" для Дональда Трампа, которому необходимо доказать американскому истеблишменту, что он никаким образом не зависит от президента России Владимира Путина. А давление на Трампа уже дошло до того предела, после которого обычно объявляют импичмент. В тоже время, США намеренно ударили по аэродрому сирийских ВВС, который не был прикрыт российским "зонтиком" систем ПВО. О том, что аэродром Шайрат не находился под защитой российских систем противовоздушной обороны, американцы были осведомлены.

Россия уже приостановила действие Меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии, ранее заключенного с США. Предполагаю, что в ближайшем будущем произойдет усиление присутствия российских систем С-300В4 и С-400, которые возьмут под свою защиту военные объекты сирийской армии. Впрочем, для того, чтобы сбивать крылатые ракеты "Томагавк", вполне достаточно российских ЗРК малой и средней дальности – ЗРК "Тор", "Тор-М1" и ЗРК "Бук-М2".

Несколько слов об американской крылатой ракете "Томагавк".

"Томагавк" – это американская многоцелевая высокоточная крылатая ракета, находящаяся, прежде всего, на вооружении кораблей и подводных лодок ВМС США. Боевая часть ракеты может быть ядерной, полубронебойной, фугасно-осколочной, кассетной, проникающей или бетонобойной. С 2004 года и до сегодняшнего дня на вооружении американских вооруженных сил находится, прежде всего, ракета RGM/UGM-109E Tactical Tomahawk.

В этой модели ракеты использована современная электроника, инерциальная система наведения, интеллектуальные системы TERCOM и DSMAC, работа которых основана на сверке данных высотомера с цифровой картой поверхности, заложенной в бортовом компьютере ракеты.

Принцип работы "Томагавка" следующий: ускоритель придает начальное ускорение и выбрасывает ракету на высоту 300-400 метров. После этого раскрывается стабилизатор и крылья, включается маршевый двигатель, и ракета выходит на заданную высоту и скорость.

Дальность полета различных модификаций "Томагавков" варьируется от 1200 до 2500 километров. Средняя скорость полета составляет 885 км/час. То есть ракета "Томагавк" летит с дозвуковой скоростью, и не способна лавировать с большими перегрузками, а также не может использовать ложные цели. Именно поэтому ракета "Томагавк" уверенно поражается современными российскими средствами ПВО и ПРО, в случае принятия соответствующего решения со стороны военного командования.