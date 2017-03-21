Получить от жизни все поможет самогипноз
Коллективное бессознательное содержит информацию о духовной эволюции человечества, что нашло отражение в мифологии всех народов. Существует мнение, что бессознательное является сознанием бессмертной Души, содержит информацию о всех воплощениях на земле, контролирует выполнение кармических законов. В тоже время сознание переводит внутренний мир в зримую реальность повседневной жизни. Границы государств, расовая и национальная принадлежность не влияют на описание психических заболеваний, содержание сновидений, они идентичны во всех странах.
Почтительное отношение к бессознательному лежит в основе эффективности психотерапии и гипнотерапии, оно хранит опыт и воспоминания всех периодов жизни пациента. Выяснилось, что память сознательного двойника кратковременна и ненадежна, а бессознательного – превосходна и непогрешима. С фотографической четкостью, без критики и ошибок, с позиции логики "высокого ребенка", она фиксирует все главные и незначительные события, дает им свою оценку, командует поведением и поступками. Это хранилище знаний и навыков, обучающих программ, полученных на протяжении всей жизни человека.
Известно, что события прошлого, "всплеск пережитого" имеют преимущество, они опережают информацию из настоящего при поступлении в сознание. В результате, не осознаваемые процессы образуют модель поведения, которая повторяет опыт прошлого.
Бессознательное – как главная программа биологического компьютера, которым является мозг, взаимодействует с мыслями, мыслеформами в информационном поле. А программы, созданные на основе позитивного мышления, могут быть востребованы для достижения счастья, здоровья, успехов при формировании событий.
Бессознательное преобразует слова в образы, но задолго до появления языка использовало образное мышление. Как следует из многочисленных наблюдений французского психолога Эмиля Куэ, разработавшего метод психотерапии и личностного роста, внушение не достигает результата пока не станет самовнушением в бессознательном. Воображаемые симптомы приводят многих людей к реальному заболеванию. При совершенно равных условиях один человек может чувствовать себя безмерно счастливым, а другой безнадежно несчастным. Решение продолжить процесс заболевания или выздороветь принимает бессознательное.
Куэ советует провести "переключение на гипноз", монотонным, размеренным усыпляющим голосом повторять формулу: "Мне с каждым днем становиться во всех отношениях все лучше и лучше". Для верующих эти слова могут звучать несколько по-другому: "День за днем, благословением Господним у меня прибавляется здоровье во всех отношениях" (произносить по 20 раз после утренней и вечерней молитвы).
Милтон Эриксон считал, что во время транса происходит мысленная передача образов, он является мостом, позволяющим обеспечить контакт с бессознательным. Способность произвольно погружаться в мир внутренних субъективных образов является основным и необходимым условием для овладения аутогенной тренировкой.
Основоположником изучения мира воображения, по праву следует считать Эмиля Куэ. Впервые его труд появился в Берлине на русском языке в 1932году под названием "Сознательное самовнушение как путь господству над собой". Милтону Эриксону принадлежит специальная программа, где в образах представлены все события жизни, проводится гипноанализ внутреннего состояния (М.Спаркс. Начальные навыки эриксонианского гипноза, Москва, 1991г.)
Для активации ресурсов бессознательного и достижения новой реальности применяется открытое мобилизующее внушение. Ваше бессознательное прекрасно знает, что нужно изменить, поэтому позвольте ему работать в течение всего времени, которое необходимо для достижения изменений.
Многолетние исследования, международное признание, огромный практический опыт позволили Эриксону сделать открытие: установить, что транс и самогипноз необходимы для контакта с бессознательным, проведение своеобразной гимнастики бессознательного ума с целью использования его ресурсов и энергетики. Открытие этой закономерности сделало транс инструментом психотерапии, определило эффективность целевых внушений, гипнорепетиций, где мысленное повторение в образах позитивных событий, обучает новым реальностям, образует функциональную систему нового типа с помощью самовнушения. Только в этом случае с помощью целевых внушений достигается нейтрализация стрессовых воздействий, "накопленного стресса", профилактика депрессивных состояний.
Об этом свидетельствует монография Дауда Е. Томаса "Когнитивная гипнотерапия" (2003г.), где транс является психотехникой современной психотерапии, и работа Джо Слейта "Энергетический вампиризм" (2003г.), где самогипноз признается одним из самых мощных методов, позволяющих раскрыть ресурсы бессознательного и активировать их на достижение различных целей.
Бессознательное не ограничивается временем, выполняет свою работу в течение дней, месяцев, лет, не требует усилий пациента, ждет новых указаний.
Целевые внушения можно объединить в сценарий всего, что происходило в прошлом, при этом, все эпизоды, позволяющие заменить негативные события прошлого позитивными, могут быть придуманы с учетом особенностей пациента и его профессиональной деятельности. Установлено, что мозг не отличает вымысел от реальности в трансе, передает информацию через аналогичные нейронные ансамбли, что позволяет провести "перезагрузку" биокомпьютера.
В трансе можно изменять интенсивность чувства тревоги мысленным ослаблением ощущений и впечатлений по величине и яркости. Поиск нового прекращает действие старых представлений, запретов и комплексов, появляется возможность перейти от обсуждения проблем к их решению. Пациент сам изменят свои взгляды.
Во время сеанса необходимо использовать гедонистический принцип, стремление получать удовольствия. Следует возвращаться к приятным событиям прошлого, повторять кодовые слова "удобно, комфортно, безопасно, приятно". В этом случае, изменение отношения к внутренним проблемам происходят не за счет исправления ошибок, обсуждения неудач, а с помощью новых способов достижения целей.
Во время транса можно расширить границы работы с образами, одновременно представить себя ребенком и взрослым, в разных лицах, здесь и там, путешествовать в мире воображения. Возможна трансформация в позитивный образ, который является "живым примером", "кумиром", "образцом для подражания".
Уход от реальных событий, сегментарная релаксация мышц, снижение активности левого полушария открывает вход в "царство бессознательного", правое полушарие, мир образов.
При использовании символов и образов предлагается стратегия очищения, которая реализуется контактами с водой (купание в водопаде, уборка в доме, мытье посуды). Чердак символично означает сознание, а подвал бессознательное. При возникновении негативной ситуации ее можно изменить с приходом волшебницы, прикосновением волшебной палочки. Опасность можно избежать при восхождении на вершину горы, исчезновении в зазеркалье. Обучение в мире воображения происходит при общении с мудрецом, мастером, отшельником, духом-наставником. Примирение становиться реальностью в имагомире, где можно накормить и погладить животное, обнять и простить человека, найти противодействие агрессии.
Путешествия в мире воображения способствуют обретению возможности получать информацию из "поля смысла" (психография, психометрия, ясновидения, вещие сны). "Мысленный экран" позволяет увидеть погружение в облако энергии различные негативные события, направить их в прошлое из настоящего и будущего. Происходит превращение пациента из страдающего участника событий в безучастного наблюдателя. Создание нового, поиск изменений проводится бессознательным, не требует участия пациента.
Бессознательное в трансе может войти в информационный контакт с другим человеком, который не находится в трансе. Этот процесс не фиксируется "сознанием собеседника", не имеет ограничений по времени и расстоянию.
Неудовлетворенные потребности человека вызывают эмоциональное напряжение, приводят к отрицательному эмоциональному фону. Работа в трансе с образами приятных воспоминаний, событиями где, происходило исполнение желаний, создает положительный эмоциональный фон, что является профилактикой возникновения депрессии.
"Наркотик женского присутствия", зависимость от удовлетворения сексуальных потребностей, определяет отношения между мужчиной и женщиной на бессознательном уровне. При разрыве отношений мужчина убежден, что утратил внимание и любовь всех женщин.
После воспитания в семье алкоголика женщины бессознательно хочет отомстить любому мужчине за свои страдания в детстве. При выборе профессии бессознательное часто стремится реализовать свою потребность в диктате власти, самовыражении, что при крайних проявлениях сдерживается обществом и воспитанием. Бессознательное всегда уверенно в своей правоте, доводах, в спорах с ним нет победителя. Желание подчинить себе других слабеет после решения полюбить и принять самого себя, восхищения красотой и гармонией природы. Свобода быть самим собой позволяет заслужить любовь близких, когда сердце другого человека становиться домом твоего сердца.
Гнев, раздражение, агрессия, недовольство, которое ребенок наблюдает в семье, вызывает у него страх перед жизнью, подавляет желание быть взрослым, превратиться в объект страданий. Психологическая помощь, самогипноз могут сохранить жизнь подростку в "переходном возрасте".
Современный человек должен быть уверен в том, что он хочет жить, противостоять силам разрушения и зла, преодолевать пассивно-оборонительную позицию. Вера и надежда в такое развитие событий сохраняли жизнь миллионам людей на протяжении всей истории человечества при использовании религиозного опыта прошлых поколений. В этом убеждает нас Новый Завет, где провозглашается любовь Бога ко всему живому на земле: "Царство Божье внутрь нас есть (Лука 17:21)", "Итак, будьте совершены, как совершен Отец ваш Небесный (Мф 6:48)".
В основе преступлений лежит внутренний конфликт с бессознательным, он включает механизм самонаказания, который отражает закон возмездия кармы, что проявляется в виде несчастных случаев, аварий, неуправляемой агрессии.
Федор Достоевский отмечает, что во время совершения преступления теряется "осторожность и рассудок". В царстве бессознательного отсутствуют критичность и логика. Реальность ритуала самонаказания подтверждается наблюдениями криминалистов. Как правило, без всякой надобности преступник стремится вернуться на место совершения преступления, а вместо вещих снов он постоянно видит жертвы своих действий в кошмарных сновидениях. В этом случае, средствами спасения становятся алкоголь, наркотики, кровавые разборки. В результате друзья предают, дети вырождаются, жены уходят.
По мнению психологов, современный человек должен быть оптимистом, ожидать успешных результатов во всех делах, безгранично верить в постоянный успех и удачу. Каждый новый день должен быть лучше, чем был вчера, что создает оптимальную проекцию будущего в настоящем, активирует к этому ресурсы бессознательного. В результате любых испытаний важно сохранить чувство собственного достоинства, желание любить и быть любимым, получать столько любви, сколько можешь отдать другим людям. Необходимо направить свою любовь и прощение обид тем, кто прекратил отношения.
Практическое применение самогипноза, аудиотранса позволяет установить на позитивной основе дружеские отношения с бессознательным, которое становится постоянным помощником в сохранении здоровья, преодоления страха смерти, достижения успехов в формировании будущего.
Психологическая помощь в виде самогипноза, аудиотранса во время стрессовых воздействий или экстремальных событий крайне необходима для снижения роли человеческого фактора в возникновении техногенных катастроф.
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