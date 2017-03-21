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Получить от жизни все поможет самогипноз

Фото: GLOBAL LOOK press
Геннадий Гончаров

Геннадий Гончаров блогер

 Гипнотизер, руководитель «Московской школы Геннадия Гончарова», автор книг о гипнозе. Лучший экстрасенс мира (Гран-при в Токио 1992 года)
Согласно Карлу Юнгу, бессознательное определяет симптоматику многих нервных и психических заболеваний. Зигмунд Фрейд символически представлял сознание крошечным всадником, который мчится на громадной лошади бессознательного. Основоположник кибернетики Норберт Винер считал бессознательные процессы сложным механическим регулятором, который через мозг управляет жизнедеятельностью организма, работой внутренних органов.
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Коллективное бессознательное содержит информацию о духовной эволюции человечества, что нашло отражение в мифологии всех народов. Существует мнение, что бессознательное является сознанием бессмертной Души, содержит информацию о всех воплощениях на земле, контролирует выполнение кармических законов. В тоже время сознание переводит внутренний мир в зримую реальность повседневной жизни. Границы государств, расовая и национальная принадлежность не влияют на описание психических заболеваний, содержание сновидений, они идентичны во всех странах.

Почтительное отношение к бессознательному лежит в основе эффективности психотерапии и гипнотерапии, оно хранит опыт и воспоминания всех периодов жизни пациента. Выяснилось, что память сознательного двойника кратковременна и ненадежна, а бессознательного – превосходна и непогрешима. С фотографической четкостью, без критики и ошибок, с позиции логики "высокого ребенка", она фиксирует все главные и незначительные события, дает им свою оценку, командует поведением и поступками. Это хранилище знаний и навыков, обучающих программ, полученных на протяжении всей жизни человека.

Известно, что события прошлого, "всплеск пережитого" имеют преимущество, они опережают информацию из настоящего при поступлении в сознание. В результате, не осознаваемые процессы образуют модель поведения, которая повторяет опыт прошлого.

Фото: GLOBAL LOOK press/kati

Бессознательное – как главная программа биологического компьютера, которым является мозг, взаимодействует с мыслями, мыслеформами в информационном поле. А программы, созданные на основе позитивного мышления, могут быть востребованы для достижения счастья, здоровья, успехов при формировании событий.

Бессознательное преобразует слова в образы, но задолго до появления языка использовало образное мышление. Как следует из многочисленных наблюдений французского психолога Эмиля Куэ, разработавшего метод психотерапии и личностного роста, внушение не достигает результата пока не станет самовнушением в бессознательном. Воображаемые симптомы приводят многих людей к реальному заболеванию. При совершенно равных условиях один человек может чувствовать себя безмерно счастливым, а другой безнадежно несчастным. Решение продолжить процесс заболевания или выздороветь принимает бессознательное.

Куэ советует провести "переключение на гипноз", монотонным, размеренным усыпляющим голосом повторять формулу: "Мне с каждым днем становиться во всех отношениях все лучше и лучше". Для верующих эти слова могут звучать несколько по-другому: "День за днем, благословением Господним у меня прибавляется здоровье во всех отношениях" (произносить по 20 раз после утренней и вечерней молитвы).

Фото: GLOBAL LOOK press/Vladimir Godnik

Милтон Эриксон считал, что во время транса происходит мысленная передача образов, он является мостом, позволяющим обеспечить контакт с бессознательным. Способность произвольно погружаться в мир внутренних субъективных образов является основным и необходимым условием для овладения аутогенной тренировкой.

Основоположником изучения мира воображения, по праву следует считать Эмиля Куэ. Впервые его труд появился в Берлине на русском языке в 1932году под названием "Сознательное самовнушение как путь господству над собой". Милтону Эриксону принадлежит специальная программа, где в образах представлены все события жизни, проводится гипноанализ внутреннего состояния (М.Спаркс. Начальные навыки эриксонианского гипноза, Москва, 1991г.)

Для активации ресурсов бессознательного и достижения новой реальности применяется открытое мобилизующее внушение. Ваше бессознательное прекрасно знает, что нужно изменить, поэтому позвольте ему работать в течение всего времени, которое необходимо для достижения изменений.

Многолетние исследования, международное признание, огромный практический опыт позволили Эриксону сделать открытие: установить, что транс и самогипноз необходимы для контакта с бессознательным, проведение своеобразной гимнастики бессознательного ума с целью использования его ресурсов и энергетики. Открытие этой закономерности сделало транс инструментом психотерапии, определило эффективность целевых внушений, гипнорепетиций, где мысленное повторение в образах позитивных событий, обучает новым реальностям, образует функциональную систему нового типа с помощью самовнушения. Только в этом случае с помощью целевых внушений достигается нейтрализация стрессовых воздействий, "накопленного стресса", профилактика депрессивных состояний.

Об этом свидетельствует монография Дауда Е. Томаса "Когнитивная гипнотерапия" (2003г.), где транс является психотехникой современной психотерапии, и работа Джо Слейта "Энергетический вампиризм" (2003г.), где самогипноз признается одним из самых мощных методов, позволяющих раскрыть ресурсы бессознательного и активировать их на достижение различных целей.

Бессознательное не ограничивается временем, выполняет свою работу в течение дней, месяцев, лет, не требует усилий пациента, ждет новых указаний.

Целевые внушения можно объединить в сценарий всего, что происходило в прошлом, при этом, все эпизоды, позволяющие заменить негативные события прошлого позитивными, могут быть придуманы с учетом особенностей пациента и его профессиональной деятельности. Установлено, что мозг не отличает вымысел от реальности в трансе, передает информацию через аналогичные нейронные ансамбли, что позволяет провести "перезагрузку" биокомпьютера.

В трансе можно изменять интенсивность чувства тревоги мысленным ослаблением ощущений и впечатлений по величине и яркости. Поиск нового прекращает действие старых представлений, запретов и комплексов, появляется возможность перейти от обсуждения проблем к их решению. Пациент сам изменят свои взгляды.

Во время сеанса необходимо использовать гедонистический принцип, стремление получать удовольствия. Следует возвращаться к приятным событиям прошлого, повторять кодовые слова "удобно, комфортно, безопасно, приятно". В этом случае, изменение отношения к внутренним проблемам происходят не за счет исправления ошибок, обсуждения неудач, а с помощью новых способов достижения целей.

Во время транса можно расширить границы работы с образами, одновременно представить себя ребенком и взрослым, в разных лицах, здесь и там, путешествовать в мире воображения. Возможна трансформация в позитивный образ, который является "живым примером", "кумиром", "образцом для подражания".

Уход от реальных событий, сегментарная релаксация мышц, снижение активности левого полушария открывает вход в "царство бессознательного", правое полушарие, мир образов.

При использовании символов и образов предлагается стратегия очищения, которая реализуется контактами с водой (купание в водопаде, уборка в доме, мытье посуды). Чердак символично означает сознание, а подвал бессознательное. При возникновении негативной ситуации ее можно изменить с приходом волшебницы, прикосновением волшебной палочки. Опасность можно избежать при восхождении на вершину горы, исчезновении в зазеркалье. Обучение в мире воображения происходит при общении с мудрецом, мастером, отшельником, духом-наставником. Примирение становиться реальностью в имагомире, где можно накормить и погладить животное, обнять и простить человека, найти противодействие агрессии.

Фото: GLOBAL LOOK press/Andrey Arkusha

Путешествия в мире воображения способствуют обретению возможности получать информацию из "поля смысла" (психография, психометрия, ясновидения, вещие сны). "Мысленный экран" позволяет увидеть погружение в облако энергии различные негативные события, направить их в прошлое из настоящего и будущего. Происходит превращение пациента из страдающего участника событий в безучастного наблюдателя. Создание нового, поиск изменений проводится бессознательным, не требует участия пациента.

Бессознательное в трансе может войти в информационный контакт с другим человеком, который не находится в трансе. Этот процесс не фиксируется "сознанием собеседника", не имеет ограничений по времени и расстоянию.

Неудовлетворенные потребности человека вызывают эмоциональное напряжение, приводят к отрицательному эмоциональному фону. Работа в трансе с образами приятных воспоминаний, событиями где, происходило исполнение желаний, создает положительный эмоциональный фон, что является профилактикой возникновения депрессии.

"Наркотик женского присутствия", зависимость от удовлетворения сексуальных потребностей, определяет отношения между мужчиной и женщиной на бессознательном уровне. При разрыве отношений мужчина убежден, что утратил внимание и любовь всех женщин.

После воспитания в семье алкоголика женщины бессознательно хочет отомстить любому мужчине за свои страдания в детстве. При выборе профессии бессознательное часто стремится реализовать свою потребность в диктате власти, самовыражении, что при крайних проявлениях сдерживается обществом и воспитанием. Бессознательное всегда уверенно в своей правоте, доводах, в спорах с ним нет победителя. Желание подчинить себе других слабеет после решения полюбить и принять самого себя, восхищения красотой и гармонией природы. Свобода быть самим собой позволяет заслужить любовь близких, когда сердце другого человека становиться домом твоего сердца.

Гнев, раздражение, агрессия, недовольство, которое ребенок наблюдает в семье, вызывает у него страх перед жизнью, подавляет желание быть взрослым, превратиться в объект страданий. Психологическая помощь, самогипноз могут сохранить жизнь подростку в "переходном возрасте".

Современный человек должен быть уверен в том, что он хочет жить, противостоять силам разрушения и зла, преодолевать пассивно-оборонительную позицию. Вера и надежда в такое развитие событий сохраняли жизнь миллионам людей на протяжении всей истории человечества при использовании религиозного опыта прошлых поколений. В этом убеждает нас Новый Завет, где провозглашается любовь Бога ко всему живому на земле: "Царство Божье внутрь нас есть (Лука 17:21)", "Итак, будьте совершены, как совершен Отец ваш Небесный (Мф 6:48)".

В основе преступлений лежит внутренний конфликт с бессознательным, он включает механизм самонаказания, который отражает закон возмездия кармы, что проявляется в виде несчастных случаев, аварий, неуправляемой агрессии.

Федор Достоевский отмечает, что во время совершения преступления теряется "осторожность и рассудок". В царстве бессознательного отсутствуют критичность и логика. Реальность ритуала самонаказания подтверждается наблюдениями криминалистов. Как правило, без всякой надобности преступник стремится вернуться на место совершения преступления, а вместо вещих снов он постоянно видит жертвы своих действий в кошмарных сновидениях. В этом случае, средствами спасения становятся алкоголь, наркотики, кровавые разборки. В результате друзья предают, дети вырождаются, жены уходят.

По мнению психологов, современный человек должен быть оптимистом, ожидать успешных результатов во всех делах, безгранично верить в постоянный успех и удачу. Каждый новый день должен быть лучше, чем был вчера, что создает оптимальную проекцию будущего в настоящем, активирует к этому ресурсы бессознательного. В результате любых испытаний важно сохранить чувство собственного достоинства, желание любить и быть любимым, получать столько любви, сколько можешь отдать другим людям. Необходимо направить свою любовь и прощение обид тем, кто прекратил отношения.

Практическое применение самогипноза, аудиотранса позволяет установить на позитивной основе дружеские отношения с бессознательным, которое становится постоянным помощником в сохранении здоровья, преодоления страха смерти, достижения успехов в формировании будущего.

Психологическая помощь в виде самогипноза, аудиотранса во время стрессовых воздействий или экстремальных событий крайне необходима для снижения роли человеческого фактора в возникновении техногенных катастроф. 

21 марта 2017, 18:22

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