Как отучить родителей манипулировать детьми

Манипуляция – это воздействие на человека с помощью искажения информации, разыгрывания чувств, с целью заставить его сделать что-либо, что часто противоречит желаниям и потребностям того, на кого оказывается воздействие. Психологические манипуляции – самый распространенный способ в общении. Часто в отношениях невозможно попросить напрямую, поделиться настоящими чувствами.

Манипуляции обычно носят искренний характер, именно поэтому люди им поддаются. В отношениях взрослых детей и родителей, последние, чаще всего используют следующие приемы:

Шантаж – "если не сделаешь, не вернешься вовремя, не расстанешься с этой девушкой – у меня будет сердечный приступ, давление подскочит". И подскакивает ведь, и приступы случаются.

Обида – "никто не понимает, как мне плохо, как меня ранят все эти слова, я очень одинок(а)" "Я столько для тебя сделала, а ты!…"

Вина – "я тебя родила, такие тяжелые роды были, ты болел часто, из-за тебя на работу не вышла, я из-за тебя замуж не вышла, я на тебя всю жизнь положила… – а ты!.." далее список, чего вы не делаете для своей мамы. Или своего папы. Обиженный замыкается, молчит, и только иногда смотрит на вас с немым укором. Или не смотрит в вашу сторону вообще, что тоже тяжело воспринимается детьми, даже если они уже давно взрослые. Чувство вины – это самый верный способ заставить делать взрослого ребенка то, что нужно его родителю.

Утверждение "Недостаточно хорошие дети". Что бы ты ни сделал, всегда будет плохо, но у кого-то хорошо, у соседа, у брата, у племянника. Постоянная критика, которую дети слышат в свой адрес и желание заслужить любовь родителей, вынуждает первых делать все или очень многое, из того, что хочется старшим. В семьях, где не удалось выстроить отношения на прямых коммуникациях (я не хочу — сделай, пожалуйста), договариваться, идти на компромиссы, процветают манипуляции. Все понимают, как они работают, но внутренних ресурсов, честности с собой не хватает для того, чтобы отказаться хотя бы от половины из них. Взрослым детям, которыми манипулируют родители, бывает очень жалко своих "стариков". Они помнят, сколько сил и времени вложили эти люди в то, чтобы их вырастить, дать образование, где-то жертвуя своими интересами. Часто это осознание приходит, когда рождаются собственные дети, поэтому они готовы поддаваться манипулятивному поведению своих пожилых родителей. Бывает, что взрослым детям кажется, что их родители просто идеальны, они сделали все, чтобы он, ребенок был счастлив, именно поэтому, он не имеет права на свою собственную жизнь.

Дети, которыми манипулируют родители, обычно эмоциональны, чувствительны, неуверенны в себе, не чувствуют своей ценности, зависят от мнения родителей, особенно от их одобрения, постоянно винят себя во всем, избегают конфликтов, конфронтации. Часто они неосознанно играют роль "жертвы".



Перестроить свои отношения с манипулирующими родителями – это самый зрелый путь, но одновременно и самый сложный. Многим не верится, что отношения, в которые они были включены с самого детства, поддаются изменениям. Поддаются, но требуют усилий.

Во-первых, важно понять и осознать, что родительские манипуляции – не со зла. Они от избыточной ответственности, от неуверенности в своих силах, от желания, чтобы с вами все было хорошо. В конце концов – оттого, что мамой, возможно, в детстве так же манипулировали ее родители.

Выяснив, что мама – тоже человек, проясните, какой именно человек. Что вы знаете о ее детстве и юности, отношениях с родителями, о том, почему она выбрала свою профессию. Важны любые детали. Представьте, что вы собираете материал для ее биографии. Ощутите себя взрослее собственных родителей. Наверняка в чем-то у вас больше опыта, к тому же вас украшает зрелое решение перестать быть объектом манипуляций. Постарайтесь относиться к родителю-манипулятору так, как врач относится к пациенту: доброжелательно, твердо, терпеливо. Не надо взвиваться, обличать, выяснять отношения. Перед вами – нечто среднее между пациентом и ребенком. Не "разводитесь" на родительские попытки втянуть вас в скандал и не обращайте внимания на все родительские оценки, поступающие в ваш адрес.

Ну и после этого нужно начать перестраивать свои отношения с родителями. С одной стороны, постепенно увеличивайте дистанцию между ними и собственной частной жизнью. Не стоит допускать родителей на свое личное пространство, не давайте шанса терроризировать вас звонками (лучше звонить самостоятельно – и не по графику, а неожиданно). С другой стороны, у родителей не должно создаться впечатления, что вы сознательно вытесняете их из своей жизни: проявляйте заботу, дарите мелкие подарочки, если есть возможность – вместе выходите в свет. В конце концов, кто здесь самый взрослый – вы или родители? Спланируйте для родителей какое-нибудь занятие: похудание по графику, визиты в бассейн, прослушивание аудиокниг, регулярно интересуйтесь, как идет процесс, порой можно пожурить за отлынивание.