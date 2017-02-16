Как отучить родителей манипулировать детьми
Манипуляции обычно носят искренний характер, именно поэтому люди им поддаются. В отношениях взрослых детей и родителей, последние, чаще всего используют следующие приемы:
Дети, которыми манипулируют родители, обычно эмоциональны, чувствительны,
неуверенны в себе, не чувствуют своей ценности, зависят от мнения родителей,
особенно от их одобрения, постоянно винят себя во всем, избегают конфликтов,
конфронтации. Часто они неосознанно играют роль "жертвы".
Перестроить свои отношения с манипулирующими родителями – это самый зрелый путь, но одновременно и самый сложный. Многим не верится, что отношения, в которые они были включены с самого детства, поддаются изменениям. Поддаются, но требуют усилий.
Во-первых, важно понять и осознать, что родительские манипуляции – не со зла. Они от избыточной ответственности, от неуверенности в своих силах, от желания, чтобы с вами все было хорошо. В конце концов – оттого, что мамой, возможно, в детстве так же манипулировали ее родители.
Выяснив, что мама – тоже человек, проясните, какой именно человек. Что вы знаете о ее детстве и юности, отношениях с родителями, о том, почему она выбрала свою профессию. Важны любые детали. Представьте, что вы собираете материал для ее биографии. Ощутите себя взрослее собственных родителей. Наверняка в чем-то у вас больше опыта, к тому же вас украшает зрелое решение перестать быть объектом манипуляций. Постарайтесь относиться к родителю-манипулятору так, как врач относится к пациенту: доброжелательно, твердо, терпеливо. Не надо взвиваться, обличать, выяснять отношения. Перед вами – нечто среднее между пациентом и ребенком. Не "разводитесь" на родительские попытки втянуть вас в скандал и не обращайте внимания на все родительские оценки, поступающие в ваш адрес.
Ну и после этого нужно начать перестраивать свои отношения с родителями. С одной стороны, постепенно увеличивайте дистанцию между ними и собственной частной жизнью. Не стоит допускать родителей на свое личное пространство, не давайте шанса терроризировать вас звонками (лучше звонить самостоятельно – и не по графику, а неожиданно). С другой стороны, у родителей не должно создаться впечатления, что вы сознательно вытесняете их из своей жизни: проявляйте заботу, дарите мелкие подарочки, если есть возможность – вместе выходите в свет. В конце концов, кто здесь самый взрослый – вы или родители? Спланируйте для родителей какое-нибудь занятие: похудание по графику, визиты в бассейн, прослушивание аудиокниг, регулярно интересуйтесь, как идет процесс, порой можно пожурить за отлынивание.
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