Мужчина с ребенком: правила общения для женщин

У каждого человека жизнь идет своим чередом – одни отношения заканчиваются и начинаются другие. И от этих закончившихся отношений часто остаются не только воспоминания, но и дети.

В нашем обществе стало привычным видеть одиноких мам, самостоятельно воспитывающих своих детей, но зачастую вызывает удивление одинокий папа. В то же время воскресные папы так же с радостью встречаются со своими детьми, а не исполняют повинность. Что же делать и как себя вести, если ваш избранник — самостоятельный папа?

Как–то так сложилось, что у нас принято жалеть одиноких мам и ругать пап за то, что оставили семью. При этом совершенно забывается, что бывает и наоборот – папа воспитывает одного или нескольких детей, а мамы дети не знают. Причины могут быть разными от банальных до трагических, их сейчас мы затрагивать не будем. Даже если мужчина ушел от женщины, это не значит, что он оставил ребенка. Надо отдать должное мужчинам, воспитывающим детей на расстоянии или в одиночку – в первом случае они редко видятся с ребенком, уделяя ему внимания меньше, чем хотели бы, а во втором случае им надо отдавать намного больше, чем это смогла бы сделать женщина. Одиноким отцам в нашей стране сложно еще и потому, что у них нет тех прав и льгот в полном объеме, как у одиноких мам.

Но счастья хочется всем, и оно не может обойти стороной мужчину только потому, что он одинокий отец или воскресный папа – рано или поздно в его жизни появляется женщина. И если эта женщина – вы, и вы не хотите терять своего мужчину, то нужно соблюдать ряд правил.

В начале знакомства не задавайте воскресному или самостоятельному папе вопросы: "А где мама ребенка?", "Почему он с тобой, а не с ней?" и подобные им. Для мужчины это может быть та тема, которую он не готов обсуждать раньше времени — когда почувствует, что может вам все рассказать, сделает это сам.

Запомните: для отца на первом месте его ребенок, а не ваши зарождающиеся отношения. Не пытайтесь "перетянуть одеяло" на себя, ставя мужчину перед выбором "вы или ребенок". Это в корне неправильный подход, неверное поведение. Это не тот промах, за который можно получить второй шанс – пути к нормальным отношениям уже не будет.

Не демонстрируйте мужчине безумную любовь к детям, не просите показать его фотографии и познакомить вас с ним. Ваша навязчивость в этом вопросе может отпугнуть мужчину, насторожить его, ведь ваше поведение будет чрезмерно деятельным и показным, а ему нужна естественность и искренность. Проявите умеренный интерес, особенно в начале знакомства – придет время, и мужчина сам вас представит своему ребенку.

Наигранную любовь не демонстрируйте и самому ребенку после знакомства. Все это будет чувствоваться и вызовет у ребенка отторжение, негативную реакцию на вас – он будет видеть ваш страх и ложь в попытке ему понравиться и угодить. В дальнейшем он будет либо против ваших отношений, либо станет использовать вас. Не в ваших интересах оба варианта – они не отличаются честностью и прямотой, а отразится все на вашем любимом мужчине.

Подружитесь с ребенком. Если его вне зависимости от пола воспитывал один отец, то ребенку не хватало женского внимания и теплоты, дайте ее ребенку, но не ждите, что сразу станете для него мамой. Если же ваш избранник – воскресный папа, общайтесь на дружеской основе, не пытаясь заменить ему родную мать.

Если вы стали жить одной семьей, то будьте честны в любом споре между отцом и его ребенком и не занимайте позицию "с кем выгодно", а прямо высказывайте свое мнение, но при этом от вас должна исходить мягкость и нейтральность, равное отношение к обоим участникам спора.

Вы – женщина, и по своей природе вы можете сглаживать острые углы взаимоотношений с мужчиной – одиноким или воскресным папой, а помочь вам в этом смогут только житейская мудрость и искренняя любовь.