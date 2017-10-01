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Блоги

Всемирные шахматы

Фото: GLOBAL LOOK press
Андрей Баранов

Андрей Баранов блогер

 Закончил МГУ имени Ломоносова, кандидат наук. Автор пьесы "Апельсиновый остров" (диплом "За современную политическую пьесу" конкурса "Действующие лица" 2006 года). Страница автора.
Как давно уже выяснили великие люди мировая политика напоминает игру в шахматы. Збигнев Бжезинский покойный так и выражался, что вся эта планета мол огромная доска для шахмат и далее шло конечно про гегемонию США и борьбу за мировое господство. Но эта партия длится вечно и разбивается на такие небольшие, но важные отрезки. Россия уже давно на этой доске активно не играла, поэтому ее дебютные ходы в Крыму и в Сирии вызвали крайнее удивление мирового сообщества, вроде как "Е2-Е4", мол, поверить не можем в такую спортивную наглость. А между тем фигуры по доске просто забегали. Ситуация решительно оживилась.
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Вот, скажем, только Россия достигла решительных успехов на сирийском фронте, то есть помогла своими ВКС продвижению правительственной армии, как тут же участились случаи телефонного терроризма. Целые гостиницы, торговые центры и вокзалы на территории России стало просто выносить на улицы по звонку то ли с Украины, то ли из Брюсселя, а может и еще откуда – звонят негодяи через международного виртуального оператора, трудно отследить. Говорят что это были сторонники ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация – Прим. ред.), хотя может и СБУ, разные версии. Но только после этого взорвались военные склады на Украине. Мнительные украинские товарищи в лице советника президента Бирюкова увидели в этом "Руку Кремля". Мол, как же так, периметр охранялся – а все равно взорвали. Беспилотник наверное прилетел или гнусный мух с ракетой. Результат прискорбный.

То есть игра действительно ведется в разных местах этой великой доски. В прошлый раз было наоборот – взлетели на воздух оружейные склады в "Незалежной" и тут же мистер Трамп вспомнил о несчастных сирийских детях и разбомбил "томагавками" военную авиабазу Асада. А тут сначала исламские боевики напали на российскую военную полицию и убили нашего генерала, а потом уже погорели боеприпасы, хотя формально Украина к ИГИЛ вроде бы отношения и не имеет. Но в современном мире все взаимосвязано, тем более что за всем следят США. Там пешку съедят, там слона схавают – природа не терпит пустоты. Или, как выражается наша спикер МИДа Мария Захарова :"Каков привет – таков ответ".

Конечно шахматы иногда и буквально становятся политическим символом. Вон матч "Карлсен-Карякин" сколько вызвал разговоров. Карякин – уроженец Крыма и не скрывает своей радости по поводу его присоединения. И кстати Каспарову, который как раз не считает что "Крым – наш", Сергей не сказал ничего хорошего об его манере играть в шахматы и политической позиции. И даже едко прошелся по его поводу. И тут шахматы переплетаются с политикой, как в старые добрые времена Карпова и Корчного, а также бесконечных соревнований "Крабова и Кальмарова".

Фото: mil.ru

И тут же делаются новые ходы – например госсекретаря Тиллерсона, кавалера российского ордена Дружбы, заставляют курировать санкции против России же. То есть дают дополнительную нагрузку. Ну раньше-то этот орден назывался в честь дружбы между народами, а теперь просто дружба и все. Вот такие у нас друзья, таких друзей – за хобот и в музей. Недаром наш национальный лидер отметил что Рекс связался с плохой компанией.

А по горячим следам взрывов под Винницей прокурор всея Украины Луценко уже нашел "русский след". И детонаторы припомнил, и диверсантов. Нюхом чует – клятые москали. Референдум в Каталонии – тоже конечно москали. Это они подбивают каталонцев отделиться от Испании. И возможно даже именно для этого откололи Крым от Украины, после чего рядовые граждане испанской провинции решили что они не хуже. То есть пошел распространяться ползучий сепаратизм. Один кирпичик из фундамента "нового мирового порядка" вынули – и уже все здание зашаталось, трещины по стенам побежали.

Фото: GLOBAL LOOK press

Уж что там говорить про ходы по недопущению очередных выборов Ангелы Меркель в канцлеры Германии. Очень следили за ней, хакеров засылали, пранкеров – но только наша Ангела опять прорвалась к власти и идет на рекорд Брежнева по длительности пребывания на посту. То ли у нас был цейтнот, то ли немцы прямо гроссмейстеры – но не вышло продвинуть своего кандидата как в случае с Трампом. Правда этот Трамп, которого по версии мейнстримовских СМИ мы сделали президентом США, оказался тот еще фрукт и дружить с нами решительно не захотел. Однако наш главный национальный гроссмейстер как известно делает иногда такие ходы которые и у союзников вызывают недоумение и только потом оказывается что они единственно верные. Может нам от Дональда была нужна вовсе не дружба а совсем наоборот, вариант "чем хуже – тем лучше". Тут игра такая тонкая, на много ходов вперед игроки смотрят.

В заключение можно вспомнить что как бы не переплетались сложные ходы шахматистов в конечном счете всю тяжесть последствий несут обычные пешки. Гроссмейстеры друг с другом не дерутся, а вот у рядовых фигур чубы бывает и трещат. Потом конечно граждане смотрят с удивлением на фотографии где президент П.П. или султан Э. жмет руку Сами-знаете кому, и дивятся: "Мы ж с ними чуть не воюем – а тут эвон как!" Ну тут надо учесть что мастера игры должны демонстрировать вежливость а не бить друг друга шахматными досками по головам, как хотелось бы публике. Тут игра – дело серьезное. Сегодня турецкий гамбит, завтра боевой гопак, запутанные партии. Нет желания чтоб тебя съели запросто – продвигайся повыше. "В мире шахмат пешка может выйти – если тренируется – в ферзи".

Ангела Меркель. Фото: GLOBAL LOOK press/Raul Mee

1 октября 2017, 16:23

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