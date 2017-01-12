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Почему мы едим "мертвую" пищу

Фото: GLOBAL LOOK press/Ulrich Niehoff
Геннадий Гончаров

Геннадий Гончаров блогер

 Гипнотизер, руководитель «Московской школы Геннадия Гончарова», автор книг о гипнозе. Лучший экстрасенс мира (Гран-при в Токио 1992 года)
Почему мы не можем похудеть или, похудев, снова набираем вес? Все дело в том, что люди питаются неправильно. Кажется, что следуют последним рекомендациям, но почему-то все равно ничего изменить не удается, кто болел, тот и болеет, кто был полным, тот им в конечном итоге и остается.
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На первый взгляд кажется, что сделать человека здоровым способно вегетарианство, и в книгах активно продвигают эту систему. Кто-то пропагандирует раздельное питание, и тоже вроде все обосновано. Но, повторяю, по моему личному убеждению все это неверно.

Так как же правильно питаться? Прежде чем ответить на этот вопрос, приведу несколько примеров. Один из постулатов современной науки утверждает, что от неживой материи можно получить только "мертвое", от "живой" материи возможно получить "живое". Теперь подумайте сами: много ли жизни сохранилось в вареном мясе? Соответственно, поедая умерщвленную материю, мы поставляем в наш организм абсолютно "мертвый" балласт.

Фото: GLOBAL LOOK press/Victor Lisitsin

Нам будут говорить про какое-то количество якобы незаменимых белков, которые есть в мясе, но я это опровергаю, опять же, с помощью логического размышления. Любые белки распадаются при температуре 60-70 градусов, а мясо варят 30-40 минут. Что после этого остается? Тяжело распадающиеся белки, абсолютно неусваивающиеся организмом и надолго оседающие в виде шлаков. Жиры животного происхождения, которые нам не нужны, различные соли – больше ничего. Это применимо, к сожалению, и к птице, и рыбе. Вегетарианцы, читая эти строки, могут обрадоваться. Вот, мол, наконец-то, объяснили обжорам, что мясо вредно.

Давайте теперь рассмотрим другой пример. Вегетарианец, готовя, овощной суп из шпината, абсолютно уверен в том, что он-то питается правильно. Но, к сожалению, также как и мясоеду, ему общество внушило еще одну ложную истину. Попробуйте только себе представить, что стало бы с живой плотью – рукой, если бы ее сунули в пароварку и прокипятили хотя бы несколько минут? Можно легко представить, что живые клетки соприкоснувшиеся с кипятком, погибли. Много ли жизни осталось в овощном супе, который варили даже десять минут. А что же в нем тогда сохранилось полезного? 0% витаминов, убитая клетчатка и небольшое количество жиров. Результат один: здоровые становятся больными, а больные продолжают болеть.

Фото: GLOBAL LOOK press/Winfried Sch?fer

Где же выход? Нужно учиться правильно питаться. Первое и самое главное условие – пища должна быть живой. Только тогда она будет питать каждую клеточку нашего тела. Начинать надо со свежевыжатых соков. В ход идет все: морковь, все виды капусты (белокочанная, брюссельская, кольраби, пекинская), перец болгарский (красный, оранжевый, желтый, зеленый), баклажаны, кабачки, огурцы, свекла и даже зелень: укроп, петрушка, сельдерей, кинза. Также фрукты: яблоки, апельсины, ананасы, гранаты, груши, лимоны, грейпфруты и многое другое.

Мякоть, которая присутствует в соках, очищает желудок и кишечник от шлаков и токсинов, а уж о пользе самих соков даже и писать не буду, настолько много об этом известно. Только лишь сделаю небольшое уточнение: если сегодня пьете капустный сок, тогда только его и пейте. На следующий день это может быть свекольный, затем сок из перца и так далее. Это нужно, чтобы не нагружать поджелудочную железу, которая не привыкла к употреблению живой пищи. Смешивать несколько соков я не рекомендую. Они и так эффективны, и попытка что-либо улучшать путем смешивания различных овощей или фруктов дажа вредит. Но насчет соков, это была преамбула. На самом деле, правильное питание – это сложнейший магический процесс, о котором я обязательно расскажу в одном из следующих материалов.

12 января 2017, 14:29

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