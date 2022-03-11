В Госдуме предложили сделать поблажку нарушителям ПДД

Российский политик Ярослав Нилов высказался о поблажке нарушителям ПДД. Некоторым категориям водителей, у которых изъяли документы, член Госдумы предложил возвращать водительские права досрочно.
Как уточняет "Радио 1", депутат выступил за разработку изменений в Кодексе об административных правонарушениях. С этой инициативой он обратился к руководителям ряда российских ведомств.
Представитель Госдумы подчеркнул, что более лояльного отношения заслуживают не все. Тем, кого лишили прав из-за нетрезвого вождения и тем, кто отказался от медицинского освидетельствования, на благосклонность рассчитывать не стоит.