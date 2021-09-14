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Авто
Собянин принял решение об увеличении максимального срока аренды каршеринга

Собянин принял решение об увеличении максимального срока аренды каршеринга

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил включить услуги каршеринга в приложение "Московский транспорт".
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Сергей Собянин подписал постановление об изменении правил и регламента предоставления услуг каршеринга в столице. Так, согласно документу, увеличились максимальные габариты автомобиля. Теперь длина машины должны быть больше 495 сантиметров, а ширина – 200 сантиметров. То есть операторы смогут расширить модельный ряд автомобилей.

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Также повысился экологический класс автомобиля каршеринга. Он должен быть не ниже "Евро-5" (ранее – не ниже "Евро-4"). Это поспособствует снижению объема вредных выбросов. А еще увеличился максимальный срок аренды машины до семи календарных дней (ранее – 24 часа).

Кроме того, появилось требование по интеграции операторов каршеринга в приложение "Московский транспорт", где будет возможность бронировать и оплачивать аренду машины, а также строить мультимодальные маршруты. В электронном виде будет осуществляться выдача льготных парковочных разрешений.

Предполагается, что благодаря нововведениям повысится популярность сервиса. Кстати, согласно опросам, 71% горожан, которые отказались от покупки личного автомобиля, признались, что приняли такое решение в том числе из-за развития каршеринга.

Согласно данным "Автостата", Москва – мировой лидер по величине парка каршеринга (28 тысяч автомобилей и электромобилей). За год пользователи краткосрочной аренды машин совершили 34,2 миллиона поездок. Автомобиль каршеринга каждый день выполняет в среднем по шесть поездок. Длина поездки ≈ 16 километров, продолжительность ≈ 37 минут, средний чек ≈ 321 рубль.

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Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Автор: 14 сентября 2021, 18:44 Источник: Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник

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