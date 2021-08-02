В Якутии почти вся семья погибла в аварии

В Якутии произошла трагедия, данные о которой активно распространяет российская пресса. Сообщается, что супруги и их ребенок погибли в аварии.
По данным сайта "Подмосковье сегодня", ДТП произошло из-за плохой видимости, которую вызвали погодные условия. При этом дочерям супругов удалось выжить. Обстоятельства случившегося выясняются, передает сайт VSE42.RU.
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