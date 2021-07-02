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Авто
Genesis G70: без наценки за бренд

Genesis G70: без наценки за бренд

Родион Газманов

Родион Газманов блогер

 Российский эстрадный певец, актер, ведущий. Сын Олега Газманова. Стал известен как исполнитель песни "Люси" в дуэте с отцом
Корейский автомобиль luxury-класса, G70 это младший брат в линейке седанов Genesis – представительского сегмента Hyundai. При стоимости от двух с половиной миллионов рублей за базовую комплектацию (не самую бедную, кстати), это автомобиль, который я предпочту “трешке” BMW в любую погоду, в трезвом уме и здравой памяти.
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С относительно невысокими ценами, постоянно растущим качеством и смелостью быстро внедрять новые решения, неудивительно, что корейский автопром давно уже занял прочные позиции и весомый сегмент автомобильного рынка в России.

КАК ВЫГЛЯДИТ:

Genesis G70 элегантен и гармоничен. Плавные изгибы кузова собраны в эффективную, правильную с точки зрения аэродинамики форму, а светодиодные фары с черной окантовкой придают выразительность (теперь вы поняли зачем рок-музыканты подводят глаза, да?). Кстати, если долго смотреть на переднюю часть автомобиля, то создается впечатление, что он вам улыбается.

Фото: Родион Газманов

Хромированные ручки и элементы зеркал, а также окантовка окон, узнаваемая наощупь и на глаз (я проверял!) решетка радиатора и очень красивая игра гранями на капоте. Есть ли у корейского автопроизводителя вкус? Безусловно!

С кормы G70 может похвастаться слегка приподнятым багажником, симпатичной оптикой и залихватски вынесенным вправо сдвоенными патрубками выхлопной системы. И если это не намекает на спорт, то я не знаю как вам уже об этом сообщить.

КАК ВНУТРИ:

Но оставим пока вождение на сладкое. Давайте заглянем внутрь автомобиля и разберемся что к чему.

Фото: Родион Газманов

В отделке, оснащении, и технологичности эта машина выглядит куда дороже своего ценового сегмента. Яркий сверхчеткий экран на торпедо, 3D экран на месте приборной панели (отдельная тема, я такого вообще нигде раньше не видел).

Фото: Родион Газманов

Хочу отметить, что обычно, садясь за руль, я сразу ставлю сидень в максимально низкое положение (как бы двусмысленно это ни звучало). Здесь нижнее положение оказалось “с глазами под рулем”, и пришлось двигать сиденье наверх. В этом ничего плохого нет: наоборот, хорошо, что есть запас.

В салоне используются натуральная кожа и алюминий. Кресла не слишком мягкие, но все же удобные, и на дальних дистанциях спина не затекает, особенно если правильно настроить поддержку поясницы.

Фото: Родион Газманов

КАК ЕДЕТ:

Отличная аэродинамика, электронная система полного привода и распределение тормозного усилия также при помощи электроники. В поворотах автомобиль ведет себя азартно и прекрасно. Сразу обращу внимание на то, что комплектация с тормозами Brembo это то, на что имеет смысл потратиться. В самой базовой комплектации они довольно сильно греются.

Фото: Родион Газманов

Двухлитровый двигатель оснащен турбокомпрессором и системой изменения фаз газораспределения. Это позволяет оптимизировать крутящий момент на широком диапазоне оборотов. Максимальная мощность двигателя – 247 лошадиных сил. Восьмиступенчатая коробка-автомат прекрасно запрягает этот табун, и плавно, но очень резво разгоняет автомобиль за 7,5 секунд. Да, это не автомобиль для кольцевых гонок, но для городского седана, который путешествует по городу под прицелом видеокамер, это вполне достаточно. И если вам не хватило технологичности, то вот вам еще электронная подвеска, меняющая жесткость в зависимости от режима езды и дорожного покрытия! Получите, распишитесь!

Еще раз повторюсь, то как ведет себя G70 на дороге, мне очень понравилось. Удобно, устойчиво и никаких ненужных излишеств.

КАК ЗВУЧИТ:

Акустика Lexicon, как и все американское, связанное со звуком, имеет жирный бас и мощную середину. G70 оснащен 15-ю высококачественными динамиками и сабвуферами в нижней части водительского и пассажирского сиденья (это когда пятой точкой чувствуешь, что музыка хорошая). Настраивается звук в трех диапазонах, и средние частоты я рекомендую немного прибрать, если вы планируете слушать музыку громко и остаться с целыми ушами.

Фото: Родион Газманов

КАК ГИТАРА:

Инструмент и лучшая подруга музыканта разместилась в багажнике вольготно и свободно. На самом деле, 330 литров – более чем достаточно, чтобы засунуть и гитару, и гитариста, и его девушку (в случае, если она достаточно компактна).

Фото: Родион Газманов

ВЫВОДЫ:

Стоимость Genesis G70 начинается от 2,5 миллионов рублей, с уже очень и очень неплохим пакетом. Конкурирующая “трешка” BMW во-первых, дороже, во-вторых куда менее интересно оснащена в базовом комплекте. В отличие от баварцев, Genesis пока еще не просуществовал столько времени на международной арене, чтобы требовать колоссальных денег за один только бренд. И это прекрасно. Налетай!

Фото: Родион Газманов


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Фото: Родион Газманов
2 июля 2021, 15:52

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