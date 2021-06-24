В Кургане автобус сбил ребенка

Днем 23 июля на пешеходном переходе на улице Карла Маркса в Кургане автобус ПАЗ сбил десятилетнюю девочку, передает URA.Ru. Ребенок пострадал. Теперь водителем занимаются правоохранительные органы.
Днем 23 июля на пешеходном переходе на улице Карла Маркса в Кургане автобус ПАЗ сбил десятилетнюю девочку, передает URA.Ru. Ребенок пострадал. Теперь водителем занимаются правоохранительные органы.
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