В Приморье пьяный водитель угнал автобус и протаранил машины

В Приморье пьяный гражданин поставил на уши местных правоохранителей. Мужчина, которы, судя по всему, любит острые ощущения, угнал автобус.

Россиянин рушился на преступление только ради того, чтобы добраться до другого города. В ходе езды злоумышленник умудрился протаранить патрульные машины, а также грузовик, сообщает РИА ФАН. Чтобы остановить лихача, полицейским пришлось применить табельное оружие. На данный момент мужчина задержан и дает показания, передает Пятый канал.