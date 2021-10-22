Автобус с пассажирами перевернулся на трассе на Урале

В Свердловской области автобус с пассажирами съехал в кювет и перевернулся. Предположительно, водитель не справился с управлением на обледеневшей снежной дороге.
Как сообщает "Царьград", в результате инцидента восемь человек пострадали, один погиб. Водителю грозит уголовное дело за гибель человека в ДТП.
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