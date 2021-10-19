В Челябинске пьяная водительница сбила ребенка и уехала

Жительница села Кундравы Челябинской области села за руль в состоянии алкогольного опьянения и совершила наезд на подростков на скутере. Как выяснилось, у женщины даже не было водительских прав.
Как сообщает URA.RU, 11-летний подросток погиб на месте. Виновница ДТП получила шесть лет лишения свободы.
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